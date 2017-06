Dos funcionarios del Gobierno de Theresa May renunciaron tras elecciones

Los jefes de personal del gobierno británico, dos funcionarios de gran influencia y cercanía con la primera ministra, Theresa May, renunciaron hoy tras el resultado de las elecciones generales del jueves pasado, en las que el Partido Conservador perdió la mayoría absoluta, a pocos días de iniciar las negociaciones para el Brexit.

"Acepto la responsabilidad por mi tarea en esta campaña electoral, que era supervisar nuestro programa político", afirmó en un comunicado Nick Timothy en paralelo a la renuncia de su par, Fiona Hill, quien comunicó su decisión por medio de un portavoz del Partido Conservador.

Timothi y Hill fueron el principal blanco de las críticas por su papel en la campaña electoral del Partido Conservador, en la que tuvieron un papel destacado. En su nota de renuncia, Timothy asegura que el programa conservador de cara a las elecciones no era su "proyecto personal", como han sugerido algunos medios, sino que fue el resultado de "meses de trabajo" de todo el equipo de gobierno, informó la agencia EFE.

"Aún así, asumo la responsabilidad por el contenido de todo el manifiesto, que continúo creyendo que es un programa honesto y sólido para gobernar", afirmó. Para Timothy, la razón para la "enorme decepción" que han sufrido los conservadores "no es una falta de apoyo para Theresa May" entre los electores, sino "un incremento inesperado en el apoyo hacia los laboristas".

Los conservadores sumaron 318 diputados en las elecciones generales del jueves, ocho por debajo de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, por lo que necesitarán a partir de ahora apoyos externos para aprobar sus propuestas parlamentarias, mientras que el Partido Laborista pasó de 232 a 262 escaños.

"Mirando hacia el futuro, nada importa más que el buen gobierno del país. Las negociaciones del Brexit están a punto de comenzar y no hay tiempo que perder si queremos que el Reino Unido logre un buen acuerdo", subrayó.

Las criticas hacia los dos asesores más cercanos de May apuntan al mal trato que tenían para con sus pares. "Los jefes de personal eran unos buenos luchadores callejeros, pero unos malos líderes políticos. Los grandes líderes consiguen serlo porque hacen que la gente los siga, no haciéndolos enloquecer incluso antes de haber digerido el desayuno", explicó Katie Perrior, ex directora de Comunicaciones de Downing Street.

Según reveló Perrior al diario británico The Times, Hill y Timothy trataban a los miembros del gobierno de forma "maleducada, abusiva e infantil". Varios medios británicos aseguraron que los conservadores exigieron a May un cambio de figuras en el Ejecutivo y amenazaron con forzar unas primarias si la primera ministra no removía a sus jefes de personal. Pese a las presiones para dar un paso al costado, May aseguró que no piensa renunciar y confirmó en sus puestos a cinco de los principales ministros de gobierno. May apunta a formar una alianza con los unionistas de Irlanda del Norte, que obtuvieron 10 bancas.