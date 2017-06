Randazzo presentó su espacio político para competir en las PASO: "Cumplir", el valor de una palabra

El ex Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presentó en un hotel del centro porteño la la línea interna del PJ con la que competirá en las PASO con el nombre "Cumplir" y eligió como lema de campaña la frase "el valor de una palabra".

Con letras blancas sobre un fondo azul, el concepto "Cumplir" será el nombre identificatorio mientras que, abajo, en color celeste, estará el lema de campaña, que será "el valor de una palabra", según las imágenes que trascendieron en las redes sociales.

"Vengo a cumplir con ustedes. Porque de eso se trata la política, de cumplir". Florencio Randazzo pic.twitter.com/muS8rV7T3j — CUMPLIR (@CUMPLIRandazzo) 9 de junio de 2017

De este modo, trascendieron las primeras definiciones de este encuentro que servirá de lanzamiento formal del espacio del randazzismo dentro del PJ, en el marco de la recta final hacia el vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas de cara a las PASO, que vence el próximo miércoles a la tarde, según lo establecido por el cronograma electoral.

Quiénes fueron de la partida

Las deliberaciones,fueron encabezadas por el propio Randazzo y contaron con la participación del ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación y ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez; del senador nacional del Frente para la Victoria-PJ y ex jefe de gabinete kirchnerista, Juan Manuel Abal Medina; y del diputado Fernando "Chino" Navarro, entre otros. También estaban presentes el ex intendente de Quilmes Francisco "El Barba" Gutiérrez; el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el diputado nacional Leonardo Grosso; y su par Oscar Romero, del Bloque Justicialista.

Estuvieron presentes Alberto Fernández, Julián Dominguez, Juan Manuel Abal Medina y Fernando "Chino" Navarro, entre otros.

El encuentro se produce un día después que, desde el grupo de intendentes que promueve la postulación de Cristina Fernández de Kirchner para la Cámara alta, redoblaran la apuesta y salieran a decir que competirán en las PASO "en un frente nuevo", al que denominarían Frente Ciudadano para la Victoria, y que el PJ se declarará "prescindente" de cara a los próximos comicios.