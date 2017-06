Espert: “Si no hay cisne negro de afuera, este modelo puede que te haga crecer varios años”

El economista José Luis Espert consideró hoy “que si no hay un cisne negro de afuera, este modelo puede que te haga crecer varios años”.

“El modelo de (Mauricio) Macri es absolutamente insostenible pero hay una tentación a pensar que esa insostenibilidad puede emerger mañana, pero no me parece que la insostenibilidad vaya a aparece ahora. Si no hay cisne negro de afuera este modelo puede que te haga crecer varios años”, analizó.