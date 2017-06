Para Abal Medina, los K quieren proscribir a Randazzo “porque puede ganar”

El senador Juan Manuel Abal Medina ratificó hoy que el sector que encabeza Florencio Randazzo competirá en las PASO y desafió al sector kirchnerista al afirmar que solo “se proscribe a quien le puede ganar”, en referencia al supuesto intento de impedir la competencia interna dentro del justicialismo bonaerense.



“Si somos débiles como algunos dicen, que nos dejen competir y listo. Si están todo el día que no podemos competir, nos están dando un volumen amenazante. Nadie proscribe a alguien que va a perder, uno proscribe a alguien que le puede ganar”, afirmó.



En declaraciones a radio Nacional, el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández desligó a la ex presidenta del intento de "proscripción" a Randazzo y se lo adjudicó a “algunos dirigentes que quieren ser más papistas que el papa”.



“No creo que Cristina Fernández esté avalando una cosa como esta. Me permito dudar de que pueda cometer un acto de esta naturaleza porque fue ella la que impulsó esta ley (de elecciones primarias). Sería una expresión muy extraña. Me parece que son más algunos dirigentes que quieren ser más papistas que el papa, que quieren buscar soluciones ilegales o estrambóticas”, aseveró.



En ese marco, afirmó que “hay algunos sectores que le tienen mucho miedo a la gente, a debatir” y que por eso “se escudan detrás de Cristina para cerrar la competencia”.



Abal Medina dijo también que no cree que el kirchnerismo decida prescindir del PJ para evitar las PASO porque eso sería “regalarnos el partido”.



“Sinceramente creo que vamos a competir y ganar la PASO, que vamos a poder expresar esta intención de un peronismo que mira al futuro y que, con esa fuerza y esa energía, vamos a poder ganarle a Macri en octubre”, concluyó el senador.