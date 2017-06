Elecciones en Gran Bretaña: May se quedó sin mayoría y el escenario es incierto Habrá un Parlamento inestable: con el 98% de las bancas definidas, los conservadores ganan pero sin mayoría y habiendo perdido más de una decena de legisladores, mientras los laboristas adicionan más de 30. Corbyn le pidió la renuncia de May. Se abren distintas posibilidades, aunque el Brexit no está en duda.