Sandleris: "Las elecciones no cambian el programa económico"

Apenas veinte minutos después de la publicación del IPC de mayo por parte del Indec, el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda de la Nación, Guido Sandleris, recibió a El Cronista en su oficina del octavo piso, que tiene vista a uno de los costados de la Casa Rosada.

El hombre que asesora al ministro Nicolás Dujovne se mostró confiado en que la inflación bajará cada vez más, criticó el plan de Sergio Massa y Margarita Stolbizer para bajar los precios y dijo que no va a haber ajuste después de las elecciones legislativas.

- Se ve mucha actividad de obra pública justo antes de las elecciones. ¿Puede pararse una vez terminada la campaña?

- Las elecciones no cambian el programa económico.

- ¿Cómo recibió la noticia del 1,3% de inflación en mayo?

- El dato es bueno. 1,3% es el menor nivel mensual desde enero, pero hay que mirar los fundamentos. Hay un proceso de convergencia hacia un país normal, con inflación baja como el resto del mundo, crecimiento sostenido y equilibrio fiscal. Vamos a tener una macroeconomía ordenada y estamos cada día mejor. Igualmente, también entendemos que hay gente que está peor que antes.

El REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) indica un 1,5% de crecimiento general de precios en junio y quedaría anualizado en 22,5%, el número más bajo en cinco años. La inflación está siendo domada y es la mitad que el año pasado.

- ¿Se puede esperar que desde el segundo semestre la inflación baje por varios años de 1% mensual?

- Sí. El Banco Central (BCRA) está haciendo bien su trabajo, es responsabilidad de ellos este tema. A veces hay cada propuesta...

- ¿Se refiere al plan encabezado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer para bajar los precios?

- Hay una gran confusión en algunos acerca de cuál es el mecanismo para reducir la inflación. La mayoría de los países (desarrollados y nuestros vecinos) trabajan con metas, a través de la política monetaria. Otra cosa no funciona. Algunas propuestas parecen voluntarismo. La pobreza, por ejemplo, no va a bajar por juntar firmas.

- Hay cierto consenso del establishment en cuanto a que el ajuste será más fuerte después de las elecciones. ¿Será así?

- No va a haber sorpresas. Ya anunciamos todo y dijimos cómo va a ser el sendero de reducción del déficit fiscal.

- ¿Pero no hay posibilidad de que se acelere el ritmo?

- Vamos a hacer exactamente lo que dijimos. El déficit primario será de 4,2% este año y de 3,2% en 2018. Damos previsibilidad y somos transparentes.

- Hay economistas que los critican por izquierda y por derecha. ¿Qué les contesta?

- Las críticas son, a veces, esquizofrénicas. Algunos nos dicen que somos unos "salvajes" y otros que vamos "muy lento". En los ‘90 aprendimos que no se puede ir más rápido de lo que la estructura productiva lo permite. El gradualismo responde a eso, no a los tiempos y las necesidades de la política. Nos dejaron un desastre, con un tercio de la población pobre. Y los que nos dicen "lentos" no aprendieron nada del pasado: tenemos que cuidar el empleo, e ir más rápido conspiraría contra eso.

- El déficit fiscal creció 71% en abril por los intereses de la deuda. Ciertos sectores advierten que el camino de la deuda, a largo plazo, es insostenible. ¿Son conscientes de estos riesgos?

- La deuda se va a moderar en los próximos años. No hay, de ninguna manera, una trayectoria peligrosa en términos de endeudamiento. Está controlado.