Neuquén busca que Nación apoye el corredor ferroviario a Chile

La provincia de Neuquén obtuvo ayer el apoyo de la embajada argentina en Chile para empujar el proyecto del ferrocarril trasandino del sur. Lo que buscan es que los gobiernos de Argentina y Chile presenten un proyecto a los organismos multilaterales de crédito (CAF, BID y Banco Mundial) para lograr el financiamiento de unos u$s 1000 millones para construir 276 kilómetros de vías férreas a fin de completar la traza de 1300 kilómetros.

Se trata de un tren que la provincia podría utilizar para abastecerse de maquinaria pesada para explotar Vaca Muerta, proveniente de China y EE.UU., a través de Chile. También, para exportar los productos premium que se producen en la Patagonia, granos y carnes.

Así se pronunciaron ayer funcionarios neuquinos en un seminario en la embajada de Chile en Buenos Aires, en la que participaron funcionarios regionales chilenos, de empresas y representantes de las embajadas de China y Japón.

El proyecto fue presentado dentro del Plan Patagonia que lanzó el gobierno nacional, pero aún no convenció a las autoridades nacionales de que vale la pena la inversión. Según explicaron desde el Ministerio de Transporte, el proyecto está en conversaciones con las autoridades de Neuquén.

La inversión que se requiere es de u$s 719 millones para la construcción de 190 kilómetros del lado chileno y u$s 281 millones para la construcción de 86 kilómetros del lado argentino.

Según dijo el embajador chileno, José Viera Gallo, se intentará colar la iniciativa en la visita del presidente Mauricio Macri a Chile, el 27 de junio y en la de su par, Michelle Bachelet, el 19 de julio.