CFK volvió a criticar una caricatura

En una nueva crítica al dibujante Hermenegildo Sábat, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner le dedicó también un golpe por elevación a Florencio Randazzo. Luego de que el intendente K Jorge Ferraresi (Avellaneda) rechazara una PASO porque "no tiene sentido" que la ex mandataria se ponga a "debatir con un empleado" (por su ex ministro), llegó el tuit de CFK. "Una vez más Clarín y Sábat lo hicieron. Hoy una caricatura que ocupa la totalidad de la página 3. Un hombre (no importa quién) con una tijera en sus manos cortándome el pelo... ¿O la cabeza? Porque mi cuerpo no se ve, pero el de él sí...", se quejó Cristina Kirchner. El "hombre" en cuestión en el dibujo era, precisamente, Randazzo.