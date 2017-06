Pelea a fondo: Randazzo lanza lista y el kirchnerismoprepara un frente sin el PJ

A seis días de la inscripción de las alianzas electorales, el kirchnerismo afinó su estrategia para conformar su "Frente Ciudadano Para la Victoria", una reedición del FpV, pero sin la participación del PJ bonaerense para intentar dejar afuera a Florencio Randazzo. Como un déjà vu de 2015, el ex ministro cristinista ratificó, en un nuevo video posteado en las redes sociales, que no hay "ninguna posibilidad" de quedarse sin la contienda; mientras que hoy lanzará en sociedad su campaña con un acto cerrado a la prensa en el Hotel NH City, a metros de Plaza de Mayo. No estaba confirmado que el propio ex funcionario, que continúa de campaña silenciosa en vivo, encabece el evento.

"Sería absolutamente una locura que un grupo de trasnochados quieran expulsarnos del peronismo para defender los intereses de unos pocos" opinó Randazzo, en diferido, en un acto con parte de sus dirigentes. "Tengamos esta certeza: no creo que tengan ninguna posibilidad de que nos puedan dejar afuera de una competencia electoral", agregó el chivilcoyano, según se lo escuchó en Twitter.

Lo cierto es que los apoderados del PJ bonaerense ("los trasnochados", según el decálogo randazzista) ya trabajan en esa hipótesis, siguiendo las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner: evitar una PASO. Una forma sería que el PJ bonaerense no participe de los comicios (citan el antecendente presidencial de 2003). Esa idea se la comunicó su titular, el matancero Fernando Espinoza, a su ex compañero de fórmula, Julián Domínguez, quien a su vez se lo transmitió a Randazzo. Así es, toda una novela.

Espinoza pidió, otra vez, tender un puente. Con un comunicado, insistió con la "lista de unidad" que rechaza Randazzo. "No son tiempos de discusiones y enfrentamientos tan personalistas como estériles", pidió.

Sin embargo, temiendo como inevitable la movida, hay quienes temen que una presentación de Randazzo, afiliado al partido, desactive la peligrosa jugada yendo a la Justicia. Continuando con la futurología, si el chivilcoyano pudiera finalmente ser candidato con el sello peronista y la ex Presidenta por su frente, se reeditaría así la batalla por la provincia de 2005 cuando Hilda "Chiche" Duhalde, postulada por su marido que controlaba el PJ bonaerense, enfrentó a Cristina Kirchner con la papeleta del FpV de su esposo.

Mientras tanto, el intendente de Moreno, el cristinista Walter Festa, asiduo visitante al Instituto Patria, adelantó que la ex Presidenta "va a ser candidata por un nuevo frente, el Frente Ciudadano para la Victoria, que tiene una constitución legal que llama a la unidad, pero significa una lista única y ponernos de acuerdo en 15 puntos programáticos". De esta manera, no se leería el "Unidos por la Argentina" que pretendían los jefes comunales menos leales, sino algo más cercano a las siglas del FpV.