Messi renueva con el Barça con una cláusula de rescisión de u$s 450 millones

Lionel Messi renovará su contrato con el Barcelona, que vencía en 2018, por tres temporadas más y una opcional, con lo que seguirá vistiendo la camiseta "blaugrana" hasta 2021, según informó ayer la prensa española.

Sin embargo, lo que más llama la atención es la cláusula de rescisión del futbolista, que será de 400 millones de euros, es decir u$s 450 millones, de acuerdo con la emisora local Cadena Ser. Hasta ahora el precio de la libertad de Messi estaba fijado en 250 millones de euros (u$s 280 millones).

El contrato se extenderá durante el tiempo de mandato que le queda al actual presidente de la entidad catalana, Josep Maria Bartomeu, y coincide con los plazos de los contratos de los otros dos delanteros estrellas del club, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar.

Bartomeu se encargó personalmente de las negociaciones con el padre del crack rosarino, Jorge Messi.

Ambas partes siempre se mostraron favorables a llegar a un acuerdo de renovación del contrato del astro argentino, quien seguirá siendo el jugador mejor pago del equipo.

La renovación se firmará después del 30 de junio, fecha en la que Messi se casará en su ciudad natal, Rosario, con su pareja, Antonella Roccuzzo.

Ronaldo, el más rico

Cristiano Ronaldo se mantuvo en la cima de la lista de los 100 atletas mejor pagados de la revista Forbes, seguido por la estrella de los Cleveland Cavaliers, LeBron James, que subió a la segunda posición.

Se calcula que el jugador ha ganado un total de u$s 93 millones entre su salario de 58 millones y 35 millones en ingresos por endosos comerciales. Por segundo año el portugués encabeza la lista dada a conocer este miércoles. En tanto James, con ganancias estimadas de u$s 86 millones, fue uno de los 32 jugadores de la NBA que lograron el Top 100 de los mejores pagados, mayor cantidad que los 18 del pasado año.

LeBron desplazó del segundo lugar a Lionel Messi, ahora tercero con u$s 80 millones, mientras que Roger Federer (u$s 64 millones) y el alero de Golden State Warriors Kevin Durant (u$s 60,6 millones) completaron los cinco primeros puestos. Las cifras de Forbes incluyen salarios, premios en metálico y bonos ganados entre el 1 de junio de 2016 y el 1 de junio de 2017. La tenista Serena Williams fue la única mujer en la lista con un ingreso estimado de u$s 27 millones, 19 de los cuales provienen de los endosos de sus patrocinadores, para colocarse en el lugar 51 de la lista general.