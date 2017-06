Se prevé que en los próximos cuatro años, 60% de las conexiones móviles sean 4G

Las noticias sobre la conectividad a Internet en la Argentina traen cifras alentadoras. De acuerdo al último estudio realizado por la empresa Cisco, en los próximos cuatro años, se sumarán siete millones de nuevos usuarios de Internet en todo el país. La cifra esperada total es de 34 millones de usuarios conectados en la web para 2021, un 73% de la población. Hoy hay 27 millones de personas conectadas, un 63% del total.

"Me parece lo más relevante en la carrera por achicar la brecha digital. Siete millones de personas en cuatro años no es para nada menor. Es un desafío muy grande y al mismo tiempo una noticia extremadamente positiva", destacó Gonzalo Valverde, director de Ventas de Proveedores de Servicio para Cisco Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. "Hay mucha inversión privada en las redes celulares y fijas y la Argentina viene con una tasa de crecimiento buena. Todo el mundo se quiere conectar a Internet y la gente que hoy no lo está es más porque no tiene la posibilidad técnica que por falta de recursos", agregó el directivo.

Además, se proyecta que el 60% de las conexiones móviles locales estén sobre la red 4G para 2021, cuando hoy el porcentaje alcanza al 16,7 por ciento. También habrá una mejora en la velocidad media del 4G: pasará de los 12 actuales a 20,5 megas. De todas formas, estará muy por debajo del promedio esperado a nivel global, que es de 38 megas. En la Argentina el tráfico 4G crecerá 10 veces entre 2016 y 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 58%.

En los próximos cuatro años, además, en la Argentina se pasará de 2,6 dispositivos conectados por habitante a 3,5 dispositivos. Y la velocidad media de la conexión de banda ancha fija, en tanto, crecerá 3 veces (de 5,7 megas a 16,9 megas). Sin embargo, continuará por debajo del promedio para América latina, que alcanzará una velocidad promedio de 20,5 megas.

Otras perspectivas para el mercado argentino muestran un importante crecimiento del video online: para 2021, el 83% del tráfico IP será de video frente al 61% actual. Un dato que coincide con las estimaciones globales. El consumo de video en todo el mundo seguirá impulsando el crecimiento del tráfico de Internet, representando el 80% del tráfico total en los próximos cuatro años. A escala mundial, existirán 1900 millones de usuarios de video en Internet, excluyendo lo que es sólo a través de móviles.

Las cifras son abrumadoras: globalmente se acumularán tres millones de millones de minutos de video mensuales en 2021, lo que representa el consumo de cinco millones de años de video cada mes, o cerca de un millón de minutos de video por segundo.

Pero lo que más crecerá son los "medios emergentes", como el video en vivo en Internet, que se multiplicará por 15 hasta llegar a ser el 13% del tráfico total de video por la red. Esto significa una mayor transmisión de aplicaciones por TV y transmisiones personales en vivo a través de las redes sociales. Un ejemplo del crecimiento de esta tendencia se dio la semana pasada, durante la final de la Champions League, donde se calculó que unas 1000 personas estaban realizando al mismo tiempo transmisiones en vivo desde sus redes sociales.

Además, por primera vez en los 12 años de historia del informe, se calcula que las conexiones M2M –de máquina a máquina, que soportan las aplicaciones del Internet de Cosas (IoT)– será más de la mitad del total de los dispositivos y conexiones, representando el 5% del tráfico IP mundial para 2021. Las innovaciones en los hogares conectados, los servicios de salud, los automóviles y el transporte inteligentes, y otros servicios de próxima generación están impulsando este crecimiento exponencial, con un incremento de 2,4 veces, de 5800 millones en 2016 a 13.700 millones en 2021.