Artistas, marchands, galerías y casas de subasta, actores de un mercado de u$s 100.000 millones

Los protagonistas que mueven un negocio de casi u$s 100.000 millones al año son diversos y la mayoría vive y trabaja en el hemisferio norte. El único indispensable de este mercado es el artista, el creador. Sin él no existirían las obras de arte. Se estima que en el mundo hay actualmente un millón de artistas activos, aunque un bajísimo porcentaje vive exclusivamente de la venta de sus obras. La mayoría se dedica a la docencia o bien a otras actividades y pocos logran dedicación al arte full time.

Son los marchands y las galerías los que comercializan sus obras y los ayudan a conseguir un ingreso. Las galerías de arte son unas 50.000 en el mundo y curiosamente sólo el 50 % de ellas tienen números positivos. Dado que el arte es una actividad prestigiosa, muchos "marchands" ven un acenso social en dedicarse a esta actividad, aunque no obtengan ganancias directas de ellas.

Hay galerías como Gagosian que venden u$s 1000 millones por año. Pero pero gran parte de las salas de arte no llega a vender u$s un millón por año y subsisten porque carecen de grandes estructuras y gastos. Por lo general, toman las obras en consignación y reciben un buen porcentaje de los artistas o del vendedor de la obra si logran la venta, y por otra parte no suelen tener más de tres empleados.

El 20% de las ventas de arte en el mundo corresponden a las casas de subasta, que deben negociar sus comisiones con los vendedores y cobran hasta un 20%. En el caso de los compradores, la comisión a pagar fluctúa entre un 12,5% y un 25%.

En tanto, el promedio del ingreso bruto de las casas de remate se estima en un 19% antes de impuestos. Además de negociar con los vendedores, estos establecimientos deben otorgar garantías de venta que muchas veces implican perder dinero.

Hace unas semanas se vendió una obra de Jean-Michel Basquiat con una garantía de venta de u$s 60 millones. Si no había compradores, la casa de remate debía pagarle al dueño dicha cifra. Unos días antes de la venta consiguió una "garantía de terceros", por la cual ya tenía comprador en dicha suma. Pero a esa persona no se le cobra comisión y al vendedor tampoco.

Como la obra llegó a los u$s 110 millones, del incremento de u$s 50 millones en la venta participaron el vendedor, el que otorgó la garantía y la casa de remate, por lo cual el ingreso fue mucho mayor y para el tercer garante esto implicó todo ganancia (más de u$s 13 millones).

Hoy los mayores compradores son privados, quienes generalmente crean un museo, como lo han hecho generosamente Amalia Lacroze de Fortabat y Eduardo Costantini en la Argentina.

La realidad es que el 70% de los museos privados en el mundo se han creado en los últimos 20 años. Ya no son los Estados ni los ministerios los que compran obras, con algunas raras excepciones como es el ahora "aislado" Emirato de Qatar, que lleva invertidos más de u$s 5000 millones en arte.

El mayor movimiento del mercado lo realizan los marchands, y algunos de ellos no tienen ni galerías. Un ejemplo es la familia colombiana Mugrabi que vive en Nueva York y atesora mil obras de Andy Warhol, 100 de Basquiat y quinientas más de diferentes artistas contemporáneos. Ellos abastecen a las casas de remate y galerías, interviniendo incluso para mantener el precio de los artistas que les interesan.

Las galerías, en tanto, sólo participan en Ferias de Arte en ciudades donde no tienen salas. En Latinoamérica se trata por lo general de emprendimientos pequeños que buscan más que un negocio de venta, una posibilidad de difundir a sus artistas.

Se estima que en las ferias se vende un 10% del volumen del mercado. Hoy es el arte contemporáneo el que más recauda, posiblemente un 60% de todo lo que se vende. Mucho nos gustaría que en Argentina ocurriera esto, a fin de que nuestros talentosos artistas pudieran disfrutar en vida de un buen pasar.