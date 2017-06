Piden hasta $ 12.000 por una entrada para ver a Ariana Grande en Tortuguitas

Tras el atentado terrorista a la salida del concierto que dio Ariana Grande en Manchester el lunes 22 de mayo, y en el que murieron 22 personas y 59 resultaron heridas, la cantante norteamericana decidió suspender los shows que debía realizar en gran parte de Europa.

Sin embargo, a los pocos días, la artista no sólo organizó un multitudinario concierto benéfico en la mismísima Manchester, sino que además ratificó gran parte de las fechas previstas de la gira presentación de su último trabajo discográfico "Dangerous Woman", incluyendo por supuesto el recital que se llevará a cabo el 5 de julio en el DirecTV Arena de la localidad bonaerense de Tortuguitas.

Siendo Grande una de las estrellas del pop adolescente más destacadas del momento, sino es que la más, y a pesar del horrible ataque perpetrado en Gran Bretaña, las entradas para ver su show se fueron agotando rápidamente, al punto que en este momento sólo quedan algunas pocas en la ubicación que se conoce como Campo o General, cuyo precio de todas formas no es nada económico: $ 1250.

Para el resto de las localidades no queda nada en la venta "oficial". Sí se pueden conseguir en reventa, pero a costos realmente altos.

En el sitio StubHub, los tickets van desde los $ 1800 en lo que es la Platea Central E, es decir la que está ubicada directamente en frente del escenario pero desde donde más lejos se ve, hasta los $ 12.000 que se están pidiendo por una asiento en el Campo Vip, o sea abajo mismo del escenario. En el medio se ofrecen localidades de todos los precios, dependiendo como siempre de la ubicación.

La breve historia de Ariana Grande dice que en menos de un año llegó dos veces al puesto número 1 del Billboard Top 200 con su álbum debut "Yours Truly" y "My Everything". El primero incluyó la canción "The Way" junto a Mac Miller, la cual llegó a ser triple platino, entró al Top 10 del Billboard Hot 100 y se quedó con el primer lugar en los charts de iTunes. "My Everything" le valió una nominación a los premios Grammy e incluyó el hit "Problem", que debutó en el número 1 en 85 países y llegó a ser platino seis veces. Así Ariana se convirtió en la primera mujer en la historia y la primera artista desde Michael Jackson en tener tres canciones simultáneamente en el Top 6 de los charts digitales.

En 2013, fue nombrada como la Mejor Artista Revelación en los American Music Awards, mientras que en 2014 ganó como Revelación Favorita en los People Choice Awards, Mejor Artista Femenina y Mejor Single con "Problem" en los Teen Choice Awards y Mejor Video Pop en los MTV VMAS. "Dangerous Woman" llegó a ser número 1 en los charts de iTunes con su hit homónimo. Y a sólo minutos de haber sido lanzado, debutó en el Top 10 del Billboard Hot 100.