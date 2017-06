Aún con dólar en escalada, las Lebacs mantienen garantías

Con todo lo que genera el complejo escenario financiero por el que atraviesa el país, entre la incertidumbre causada por la inflación y la última trepada del dólar a raíz de la crisis en Brasil, es lógico que el inversionista salga a hacerse la gran pregunta para hacer frente a la coyuntura: ¿Lebacs, bonos dólar link o ajustados por CER?

Para justificar una respuesta, hay que entender que, sumado a los efectos que genera la crisis en el país vecino en la Argentina, este año de elecciones legislativas pueden causar que cualquier decisión que tome el Gobierno sea clave de cara a esta contienda en las urnas a la que estará expuesto. Una resolución acertada en materia económica y de inversión puede ser la base de la continuidad en la gestión actual.

El inversor deberá analizar y prever sus decisiones en base a una coyuntura política que podría impactar en lo financiero y económico. En este escenario: ¿Dónde debería ubicarse, un inversionista? ¿En Lebacs o en bonos? Esa es la pregunta del millón.

Con la política de tasas altas por parte del Banco Central, para frenar la inflación, los inversores sintieron que obtenían ganancias a corto plazo en sus operaciones, una suerte de ‘plata dulce‘, porque quienes vendían sus dólares compraban, con esos pesos, Letras del Banco Central, y si uno capitaliza el rendimiento mensual que otorgan, rinden un 28,82% en un año.

Sin embargo, con la caída del Bovespa en Brasil, la divisa norteamericana trepó de $ 15,50 a $ 16,09 y causó todo tipo de especulaciones en cuanto a inversiones. Y esa variación del 3,8% preocupó a los inversores en Lebacs, puesto que se deduce del 28,82% en dólares que pensaban obtener. Entonces ¿hasta cuándo convienen las Lebacs? ¿No serán riesgosas?

Si bien la inversión presenta algunos riesgos, como en todo territorio financiero, en la Argentina todavía hay bonos soberanos que tienen buenos rendimientos y que plantean buenas rentabilidades con respecto a un plazo fijo en dólares. En este caso, se abriría un abanico de posibilidades en la que una persona difícilmente se equivoque.

No obstante, quienes no quieran asumir el riesgo cambiario, podrán comprar un bono dólar link, como el AM18, que rinde 3,98% más la devaluación del tipo de cambio. O bien optar por una cobertura frente a la inflación a través de un bono con CER, como el NF18. Aunque ante este escenario planteado previamente, del dólar versus Lebacs, el AM 18 otorga un rendimiento anual en dólares de 3,98% contra la variación del tipo de cambio; mientras que el NF 18, el rendimiento anual es de 17,96% comparado contra un dólar a $ 16,09; del 11,51% versus el dólar a $ 17,09; del 5,06% ante un tipo de cambio de $ 18,09 por dólar; y de -7,84% ante un dólar de $ 20,09.

En definitiva, la jugada es estratégica y arriesgada; pero las posibilidades de ganancias siguen siendo favorables a las Lebacs, incluso ante una inflación estimada del 20% durante los próximos 12 meses.