Comercio electrónico: oferta ilimitada

Hace muy pocos años eran vistos como ingenuos y hasta casi locos. Pero el tiempo les dio la razón y hoy ya nadie duda. Quienes aseguraban que en un futuro cercano no sería necesario salir de casa para comprar casi cualquier cosa, desde comida hasta un libro o artículos electrónicos, no solo tuvieron razón sino que se hicieron millonarios gracias a su visión del comercio electrónico. En todo el mundo, incluido nuestro país, la compra y venta de productos y servicios a través de computadoras y celulares no para de aumentar.

En España, por ejemplo, se registró un fuerte crecimiento en 2016: 25.000 millones de euros en total contra 14.000 millones facturados dos años antes. También crece mucho las compras por el celular (mobile commerce), especialmente en los días especiales como el black friday, hot sale y ciber monday. Es lógico: ya el 65% del tiempo de navegación total en Internet ocurre en mobile, dentro del cual el 40% se da dentro de aplicaciones desarrolladas especialmente por el retail o los llamados ‘market place’ (góndolas virtuales, como Amazon, Alibaba o Mercado Libre).

En la región, el país que tiene mayor penetración en el comercio electrónico es Brasil con el 3%, seguido por la Argentina con 1.5% y Chile 1,3%. El resto de los países están por debajo del 1%, pero Perú y Colombia crecieron en los últimos dos años. Pero estamos lejos del mundo. Por ejemplo, el Reino Unido llega al 16% de penetración.

Todos son datos recogidos durante el último Vtex Day de San Pablo de la semana pasada. Se trata de un evento sobre la industria que ya se posiciona como el más importante en el mundo de habla hispana. El ecosistema de empresas alrededor del ecommerce también crece. En esta edición el Vtex Day tuvo 10.000 personas, 300 empresas participantes y como invitado especial nada menos que el inglés Richard Branson, el creador de Virgin. Como una estrella de rock, Branson contó detalles de su vida y regaló un par de consejos al mundo emprendedor.

La otra forma de medición del comercio electrónico es por la madurez de la oferta, que se calcula por cantidad de retailers que tienen más de mil pedidos diarios. También Brasil ocupa el podio con más de 150 tiendas, seguidos por Argentina con diez (entre ellas, Garbarino, Fravega, NetShoes, Compumundo, Jumbo, Dexter, Sarkany).

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) con datos de Kantar, la industria local creció durante el año 2016 un 51% respecto a 2015, con una facturación que superó los $ 100.000 millones. Casi toda la población adulta que tiene acceso a internet ya hizo al menos una compra online.

Durante los tres días que duró el último Hot Sale en mayo, se facturaron $ 3446 millones, un 33% más que el año pasado. "Los números son buenos, estamos bien pero todavía queda muchísimo por crecer en todos los pasos del proceso de la oferta: infraestructura tecnológica, marketing, en la operación y la logística con los correos y también en la seguridad y la atención al cliente", explicó a El Cronista el argentino Marcos Pueyrredon, VP global de Vtex para el mercado hispano y además Presidente del eCommerce Institute.

Habló también del futuro, cuando ya no exista la distinción entre comercio electrónico y tradicional y gracias al big data, los sensores, los algoritmos y la inteligencia artificial, las ofertas de un producto sean personalizadas, con precios dinámicos según la oferta y la demanda en tiempo real y un marketing predictivo que se ajuste a nuestras necesidades y deseos antes de que seamos capaces siquiera de imaginarlas.

Así dicen que compraremos. Esta vez, conviene creerles.