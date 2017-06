Accionistas de Yahoo! aprueban la venta a Verizon

Los accionistas de Yahoo! Inc aprobaron ayer la venta de su negocio de Internet a la operadora Verizon Communications Inc por u$s 4480 millones, informó la agencia Reuters. Directivos del buscador de Internet espera que el acuerdo se cierre el 13 de junio. La compañía también extendió una oferta pública de adquisición (IPO, por sus siglas en inglés) para recomprar hasta u$s 3000 millones en acciones del 13 al 16 de junio.

El cierre del acuerdo, anunciado en julio de 2016, se había retrasado debido a que ambas compañías evaluaban las consecuencias de dos violaciones de datos que Yahoo! reveló el año pasado, y que afectaron a más de mil millones de usuarios.

Tras el acuerdo con Verizon, Yahoo! pasará a llamarse Altaba, una firma cuyos activos principales serán su participación en la plataforma china de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd y un 35,5 % en Yahoo! Japan Corp.

En tanto, fuentes señalaron que Verizon recortará 2000 puestos de trabajo cuando complete la adquisición. Antes de ir por el ex buscador web, el gigante de las telecomunicaciones había comprado AOL (en 2015, por u$s 3900 millones). Se espera que las reducciones de personal afecten hasta el 15% de la plantilla de las ex AOL y de Yahoo!.

La mayoría de estos empleos están en California, pero también se recortarán empleos por fuera de Estados Unidos, dijo la fuente mencionada por Reuters que pidió no ser identificada.