Imbassaí, un destino por descubrir

Si usted está pensando en no hacer nada, aislarse del mundo y disfrutar de extensas playas vírgenes, dunas y bosques protegidos, sin duda el lugar de sus próximas vacaciones es Imbassaí, una localidad agraciada del litoral norte de Bahía. En especial, si lo que desea es sentirse como en el Caribe pero sin que el bolsillo quede exánime. Mar transparente y cálido, arenas blancas rodeadas de un bosque de cocoteros y en medio de una reserva natural, las playas de esta localidad son ideales para descansar en familia o escaparse en pareja en busca de intimidad.

A unos 63 kilómetros del aeropuerto de Salvador, muy cerca de los centros turísticos de Costa do Sauipe (al norte) y Praia do Forte (al sur), las playas de Imbassaí están lejos aún de ser un destino multitudinario. Es que aquí, el río que le da el nombre al lugar se encuentra con el océano en una desembocadura imperdible por la mezcla de agua dulce y salada. Precisamente, en el idioma de los habitantes indígenas originales, Imbassaí significa "el curso del agua". Como en los últimos kilómetros, el río se abre camino en forma paralela al mar, sólo se puede llegar a la playa caminando, nadando o sobre alguna balsa. Y al no poder acceder con vehículos, se ha logrado preservar la naturaleza encantada del lugar.

Las playas tienen una extensión de 9 kilómetros, con zonas en las que se encuentran hasta 100 metros de anchura. El mar es tibio y muy transparente, pero con mucho oleaje, algo que lo vuelve atractivo para los amantes de los deportes acuáticos como el windsurf y surf. Y la temperatura suele ser como tanto gusta a los argentinos: templada todo el año, llegando a niveles superiores a los 30 grados entre noviembre y abril.

Otra de las maravillas de este destino turístico es la Reserva Imbassaí, un área protegida en donde se puede experimentar la belleza de la flora y fauna de la zona, atravesada por el río del mismo nombre. En los últimos años, el gobierno brasileño permitió instalar un resort de lujo dentro de la reserva, el Grand Palladium Imbassai Resort & Spa que funciona bajo la modalidad del all inclusive (todo incluído).

Si bien hay otras opciones de alojamiento en Imbassaí, desde pousadas a hoteles, es difícil competir con la privilegiada ubicación del Grand Palladium, que se encuentra frente al mar de la Costa dos Coqueiros, y tiene un magnífico puente peatonal para cruzar el río que se convierte en un paseo en sí mismo en medio de un vegetación verde y furiosa.

También se puede realizar una visita al pueblo de Imbassaí, de aproximadamente 1000 habitantes, que se encuentra a diez kilómetros a pie del resort y en donde aún se conservan las tradiciones, en especial en la gastronomía bahiana y en las comidas típicas con frutos de mar.

Durante mucho tiempo, Imbassaí fue un pueblo aislado que sobrevivía de la pesca y los cocos. Pero desde la inauguración de la ruta Linha Verde, que arranca en Praia do Forte, el turismo se convirtió en la principal actividad de sus habitantes.

Quienes gustan de la aventura, podrán recorrer los alrededores del distrito en rutas que atraviesan dunas, pantanos, lagunas y ríos, rodeadas de extensas zonas de vegetación.