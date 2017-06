Wainraich: "La Argentina no tiene metas, no me queda claro para dónde vamos"

Conductor de Metro y Medio, programa de radio que se emite de lunes a viernes de 17 a 20 por FM 95.1, Sebastián Wainraich afirma que la radio es su "medio de vida y motor".

También actor, comediante y guionista, hace pocas semanas hizo la última función de Wainraich y los frustrados, espectáculo de humor y stand up que presentó durante cuatro años de manera interrumpida. "Estuvo buenísimo, terminamos bien arriba y a sala llena, me encanta hacer teatro", dice. Wainraich disfruta de sus caminatas por el barrio de Colegiales, donde vive, y se define como "re porteño". "Desde que nací mi vida pasa por la Avenida Corrientes y sus alrededores. Ando en auto, la camino, a veces miro para arriba para no agobiarme tanto en el cemento y si tengo que usar transporte público tomo el subte, colectivos no más".

- Como hincha fanático de Atlanta, ¿cómo ves el fútbol?

-Un mamarracho interminable y tal vez sin solución. Más allá de eso, hay momentos que me siguen atrayendo. Cuando voy a la cancha lo disfruto y lo sufro, pero la verdad si bien sigue atrayendo, el fútbol es un quilombo, el gran problema es la violencia que se genera y sumado a eso, la corrupción y la falta de profesionalismo. No veo que haya voluntad ni capacidad para solucionarlo. Se instaló una cultura dentro del fútbol y algunas leyes que derrotarlas me parece titánico.

- Seguimos viviendo en una sociedad machista. ¿Cómo te impactó la última marcha del #NiUnaMenos?

-Calculo que habrá pasado siempre y ahora se visibiliza a partir del colectivo #NiUnaMenos y de que los medios nos hicimos cargo en cierta medida del tema. Me parece que los hombres quedamos en un lugar incómodo y no sabemos bien qué hacer. Creo que hay que acompañar este movimiento con mucho respeto, sin sobreactuación y sé que es difícil encontrar el equilibrio. Yo, desde la radio, trato de darle lugar y espacio a tantas voces que reclaman por el tema. La sociedad es recontra machista. Yo lucho contra mi machismo pasivo, ingenuo, de muchas cosas que aparecen por inercia y que tienen que ver con la cultura que nos instalaron y esta mal.

- En pocos días se llevará a cabo la entrega de los premios Martín Fierro a la TV. ¿Estás de acuerdo con que se politicen los premios?

-A mí no me parece tan importante y creo que hay libertad absoluta. El que quiera hablar de política cuando recibe el premio o agradecerle a su perro que lo acompañó en el trayecto, o hacer un chiste, que lo haga. Quien se sienta tocado que responda y listo.

- ¿Estás conforme con las cosas que están pasando en el país?

-No, no estoy conforme y honestamente me resulta raro hablar del tema. Lo que me jode es que los grandes problemas no se solucionan y nos llenamos la boca hablando de salud, educación, pobreza, inflación... y no pasa nada. Creo que no tenemos metas a largo plazo como país y uno lo podría entender porque tenemos muchas emergencias, pero tampoco tenemos metas a corto plazo. No estamos ni en las urgencias ni en lo importante, y no me queda claro para dónde vamos.

- ¿Sos un ciudadano que celebra el acto de ir a votar?

-Sí, lo celebro. Me gusta ir a votar, lo hago por elección y si no fuera obligatorio, también votaría, aún teniendo dudas respecto de algún candidato.

- ¿Cómo te llevás con las redes sociales?

-Me parecen espectaculares, todo lo malo de las redes sociales tiene que ver con los seres humanos. Sirven para comunicar, para divertirse, para informarse de cosas que pasan en la otra punta del mundo. Tampoco creo en todo lo que dicen los medios tradicionales. Yo las disfruto, aunque a veces me gustaría ser menos esclavo de ellas, pero en ese caso es más un tema que tiene que ver conmigo y no con las redes. Es difícil el autocontrol.

- ¿Cómo manejás tu economía?

-Soy contradictorio con el tema del dinero. Vengo de una familia de clase media, por suerte tanto a mi mujer (N.de la R: Dalia Gutman actriz y locutora) nos va muy bien y solemos navegar por las dos calles: tratar de disfrutar lo que tenemos, no despilfarrar y darle buen ejemplo a nuestros hijos acerca del valor del dinero.

- ¿Cómo ves la tele hoy considerando que la torta publicitaria se ha repartido en diferentes plataformas?

-La tele de aire la está peleando contra todas las plataformas que fueron apareciendo. Pelea contra sí misma, sus propios contenidos se pueden ver on demand cuando se te da la gana, ni hablar de las nuevas generaciones que ya miran todo a través de los teléfonos celulares inteligentes. Otro de los problemas de la tele es que tendrían que evaluar para dónde quieren ir artísticamente. La tele que sobrevive es la que va en vivo, un buen conductor con panelistas y gente opinando de todo para generar barro mediático. Hoy no hay tantos fondos para invertir en grandes ficciones y se hace lo que se puede. Pero la tele de aire aún sigue siendo más masiva de lo que pensamos, aunque a veces la subestimamos. No creo que la tele vaya a morir como dicen muchos.

- ¿Cómo sería la Argentina de tus sueños?

-Me gustaría un país laico, aborto legal, seguro y gratuito, libertad individual asegurada ciento por ciento, que la timba financiera tenga sus impuestos y educación pública gratuita de calidad.