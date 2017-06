A pesar de la presión kirchnerista, Randazzo da un paso más y presenta su campaña

Sin responder preguntas, Florencio Randazzo presenta su precandidatura a senador nacional en la interna del PJ mañana viernes a las 10.30 en el microcentro porteño en una reunión con dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires.

Excepto a través de videos ‘casuales’, difundidos en las redes sociales por amigos y colaboradores, el ex ministro del Interior y Transporte no ha hablado hasta el momento y cuando se mostró en público lo hizo sin convocar a los medios. Mañana algunos quieren que Randazzo dé un paso más y se muestre sin responder preguntas, justo en medio de la ofensiva del kirchnerismo para que acepte listas de unidad y resigne su ambición de competir internamente contra su ex jefa Cristina Fernández de Kirchner en las PASO de agosto.

A las 10.30 (con horario real de inicio a las 11) Randazzo liderará un encuentro de dirigentes en el hotel NH City de Bolívar 160. En el marco de esa reunión presentará la estética y el color que identificará su campaña: un azul más intenso que el celeste que caracterizó su gestión en Interior, color con el que se siente cómodo e identificado.

Así contestó Randazzo: "no hay posibilidad de que nos dejen afuera de una competencia electoral". Será así? A esperar tranqui al 24 de junio pic.twitter.com/QI2r7l52Gv — Agustín Cesio (@agustincesio) 8 de junio de 2017

El 14 vence el plazo para la presentación de alianzas y el cristinismo amenaza por ir por fuera del PJ para aislar a Randazzo o, virtualmente, “proscribirlo”, se quejan en su entorno.

La convocatoria será para dirigentes del justicialismo, del Movimiento Evita e intendentes afines en un número que buscan, sea significativo, para demostrar la fuerza del sector tras los reiterados reclamos y adevertencias públicas de intendentes K, sobretodo en la última semana.

En paralelo La Cámpora, agrupación que lidera Máximo Kirchner, inició una campaña en toda la Provincia para sumar avales a la precandidatura de CFK. El sábado, a partir de las 10, habrá puntos de recolección de firmas en distintos municipios bonaerenses mientras se avanza en la ingeniería legal para evitar que la ex Presidenta enfrente a Randazzo quien, hasta que ella bendijo a Daniel Scioli como candidato a Presidente, se presentaba como el más K de todos los posibles competidores para el 2015. Randazzo ya presentó sus avales y todo parece indicar que un paso atrás, en su caso, no es una opción que evalúe.