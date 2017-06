Mercado calmo y apático hace bajar al dólar a $ 16,25

El dólar minorista mostraba una baja de 2 centavos y se vendía este mediodía a 16,25 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

En contrapartida, el dólar mayorista sumaba 1 centavo y se vendía a $ 16.

El dólar Banco Nación (BNA) operaba a $ 16,20, mientras que el dólar blue a $ 16,34.

"La calma y la apatía se instalaron en el mercado cambiario, generando un escenario de marcada tranquilidad que mantiene los pronósticos de una evolución muy plana y con escasa reacción de la cotización en el corto plazo", analizó.Gustavo Quintana de PR Cambios.

Por las Letes, los argentinos ya fugaron u$s 1000 millones de Uruguay el último año. Según el Banco Central uruguayo, en los últimos 12 meses los depósitos de presidentes cayeron de u$s 4480 millones en mayo del año pasado a u$s 3267 millones en abril de este año, de los cuales el 80% es de argentinos.