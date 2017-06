Randazzo: “No hay ninguna posibilidad de que me impidan competir en las PASO”

El ex ministro del Interior Florencio Randazzo ratificó en las últimas horas que competirá en las elecciones internas del justicialismo bonaerense al asegurar que no existe “ninguna posibilidad” de que el kirchnerismo lo deje afuera de esa contienda.



En ese marco, advirtió que sería “una locura que un grupo de trasnochados” quieran expulsarlos del peronismo “para defender los intereses de unos pocos”.



“Tengamos esta certeza: no creo que tengan ninguna posibilidad de que nos puedan dejar afuera de una competencia electoral”, señaló Randazzo durante una reunión con dirigentes de su espacio que trascendió a través de un video publicado en las redes sociales.



El ex funcionario kirchnerista puso como ejemplo al Frente Renovador y aseguró que le parece “una estafa moral a la gente decirles que son peronistas, tienen garantizado la posibilidad de participar en las PASO y se terminan yendo afuera”.

Así contestó Randazzo: "no hay posibilidad de que nos dejen afuera de una competencia electoral". Será así? A esperar tranqui al 24 de junio pic.twitter.com/QI2r7l52Gv — Agustín Cesio (@agustincesio) 8 de junio de 2017



“Sería absolutamente una locura que un grupo de trasnochados quieran expulsarnos del peronismo para defender los intereses de unos pocos”, advirtió Randazzo en referencia al intento del kirchnerismo de forzar una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires.



El ex funcionario de los gobiernos de Cristina Kirchner analizó además que en los comicios legislativos “la sociedad argentina va a ir a votar y dará un voto de confianza si es que está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno nacional o, en realidad, votará a quien represente la posibilidad de corregir los errores que está llevando adelante el gobierno actual”.



Si bien no fue confirmado oficialmente, desde el kirchnerismo dejaron trascender que la ex presidenta Cristina Fernández sería la primera candidata a senadora por el peronismo bonaerense sin competir en las PASO, dejando afuera al sector que encabeza Randazzo.