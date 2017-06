Empresas alemanas en Argentina prevén un crecimiento de sus inversiones en 2018

Más de la mitad de las empresas alemanas radicadas en la Argentina afirmaron que sus inversiones en el país crecerán en 2018, y que las mismas se dirigirán a activos fijos e incorporación de tecnología, aumento de capital de trabajo y adquisiciones y reestructuraciones.

Los datos se desprenden de una encuesta realizada por la consultora EY Argentina y la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK), que revela cuál es el clima de inversiones de las empresas alemanas en el país.

Ante la visita de la canciller de Alemania Ángela Merkel a la Argentina, el 56% de empresas de origen alemán radicadas en el país afirmó que crecerán en 2018, mientras que el 34% dijo que “se mantendrán constantes”.

Dentro de los sectores con mayor potencial de crecimiento para los próximos años, las empresas destacaron energía, infraestructura, agronegocios, industria, medios y telecomunicaciones, servicios y consumo masivo.

Con respecto a los montos de las inversiones, el 71% de las empresas destacó que serán hasta u$s 5 millones, el 11% más de u$s 100 millones, el 11% hasta u$s 50 millones y el 7% hasta u$s 10 millones.

En tanto, sobre la generación de puestos de trabajo para la implementación del plan de inversiones en el país, el 36% de las firmas alemanas indicaron que deberán aumentar hasta un 10% la nómina de empleados y el 17% en más de un 10%.

De la encuesta participaron 50 compañías que representan a los principales sectores de la economía argentina con una facturación de más de $ 120.000 millones de pesos y 20.000 empleados.

Estas empresas plantearon la necesidad de mejorar la infraestructura para potenciar las inversiones previstas. De ellas, el 23% destacó la energía, el 21% la infraestructura vial y ferroviaria, el 16% la red ferroviaria, el 7% las comunicaciones, el 16% los puertos y el 17% otros.

Asimismo, el 70% de los consultados sostuvo que sus ventas crecieron más del 20% en relación al 2016 y el 80% prevé que en el 2018 seguirán este camino, mientras que sobre la rentabilidad, más de la mitad afirmó que este año mejoró y creen que el próximo se mantendrá en los mismos niveles.