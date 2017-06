Macri quiere una inserción global que lo acerque a Merkel pero aún le falta sustentabilidad interna

La llegada a Buenos Aires de la canciller Angela Merkel pondrá de manifiesto, una vez más, el cruce de caminos en el que se encuentra la Argentina. El impulso a la agenda global que busca desarrollar el presidente Mauricio Macri, a través de un vínculo más estrecho con el G-20, el acercamiento a la OCDE y la propuesta de realizar en esta ciudad la cumbre anual de la Organización Mundial de Comercio, a veces parece demasiado lejano frente a las necesidades básicas de política económica que todavía debe resolver su gobierno.

Es que resulta difícil asociar, para aquel que necesita conseguir un empleo o que siente que la inflación todavía se come buena parte de su salario, que no habrá un proyecto de país que funcione si en paralelo no se hace una estrategia de integración al mundo.

Los sectores productivos saben que eso tiene riesgos y desafíos. Cualquier grado de apertura comercial que se establezca, implicará siempre que para tener futuro por lo menos habrá que empatarle a los competidores. El Estado debe garantizar que esa pelea no sea desigual, emparejando costos e infraestructura. Pero los empresarios tienen que saber que apostar a la innovación, la calidad y a productos compatibles con el desarrollo sostenible serán requisitos básicos para ganar mercados, generar empleos y crecer.

Discutir con Merkel en la Casa Rosada la agenda del G-20 no hará que la Argentina se vuelva confiable para los inversores de un día para el otro. Sin duda contribuirá a que muchas compañías vuelvan a poner el ojo en un país que tiene recursos naturales y humanos en cantidad (entre otras condiciones estratégicas), y que por ahora está alejada de los conflictos étnicos y religiosos que ponen en jaque la seguridad de países desarrollados, a través de la acción de grupos terroristas como ISIS.

A las compañías internacionales hay que mostrarle que además de comprometerse con políticas globales (como el Acuerdo de París contra el cambio climático), el Gobierno tiene que lograr una política fiscal y de endeudamiento sostenible. El Gobierno trata de conseguir un voto de confianza, más basado en propósitos que en hechos. Los economistas siguen considerando que las señales emitidas hasta ahora son insuficientes. La Casa Rosada comprobará hoy si Merkel, una de las líderes internacionales más relevantes, y las empresas alemanas radicadas en la Argentina, están dispuestas a apostar al modelo ideal del plan Macri o marcarán la brecha que todavía los separa de las aspiraciones oficiales de inversión.