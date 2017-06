Prevén un rápido crecimiento del mercado local de videojuegos

En la lista de ganadores y perdedores que surgieron con los nuevos modelos de negocios de medios y entretenimiento, los videojuegos se ubicaron rápidamente entre los primeros. En el caso del mercado argentino, este segmento produjo en 2016 ingresos por u$s 107 millones, un 29% respecto del año anterior, lo que lo posicionó como el cuarto mercado de Latinoamérica. Mientras que a nivel global, las ganancias crecieron un 14%. Los datos corresponden al informe anual "Global Entertainment and Media Outlook", elaborado por la consultora PwC y que reúne los datos de consumo y publicidad de 17 segmentos en 54 países.

En la Argentina, la mayor parte del crecimiento de los videojuegos proviene de los denominados juegos sociales –que poseen el 63,5% de la facturación, frente a alternativas tradicionales como los juegos de consola o de PC– y fundamentalmente de aquellos que se basan en aplicaciones móviles, como Pokemon Go.

Estas alternativas también se están consolidando a nivel global: en 2016 obtuvieron ganancias por u$s 42.290 millones, pero los formatos tradicionales todavía siguen aportando los mayores ingresos, con u$s 47.289 millones. Pero se espera que la relación se invierta en 2017, cuando los juegos sociales alcancen los u$s 51.099 millones y superen en más de u$s 1500 millones a los formatos tradicionales.

Con todo, en los próximos cinco años se estima que el mercado de videojuegos argentino será el de más rápido crecimiento en Latinoamérica, con un ritmo de 18,5%, alcanzando los u$s 251 millones en 2021. Para ese mismo año se espera que el mercado global genere u$s 137.939 millones, pero con una tasa de crecimiento más lenta, de 8,2%. En ambos casos, el impulso del sector será encabezado por los juegos sociales y especialmente los formatos para móviles.

A nivel general, en 2016 el mercado argentino de medios y entretenimiento generó ingresos por más de u$s 8880 millones –un 9% más que durante 2015–, de acuerdo con el informe de la consultora PwC. Las proyecciones aseguran que al finalizar el período 2017-2021 la industria local de medios y entretenimiento alcanzará los u$s 11.824 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 5,9%. Entre los segmentos mejor posicionados, el acceso a Internet reporta las mayores ganancias de 2016, seguido de la televisión tradicional y la publicidad en televisión e Internet. Sin embargo, durante los próximos cinco años se estima que el crecimiento más significativo tendrá lugar en los sectores de videojuegos, video por Internet y música, fundamentalmente en los formatos digitales que habilitan una mayor interacción con los usuarios.

"Se están produciendo cambios dramáticos en la forma en que las empresas de medios y entretenimientos compiten y generan valor: la experiencia que sean capaces de ofrecer a los consumidores se convertirá en su base principal para la diferenciación estratégica y el crecimiento de los ingresos", explicó Ariel Vidán, socio de PwC Argentina para la industria de Medios y Entretenimientos. De acuerdo con el informe, las empresas deberán combinar contenido atractivo con una distribución más amplia y profunda, y una experiencia de usuario intuitiva y accesible.

En música, por primera vez ganó el formato digital

El mercado argentino de la música alcanzó un valor de u$s 145 millones en 2016, lo que representa un crecimiento del 13% respecto del 2015. El 83,4% de los ingresos vinieron de las grabaciones pero, por primera vez, las grabaciones digitales superaron a los soportes físicos (u$s 33 millones versus u$s 26 millones).

"Es una evolución inversa que se consolidará durante los próximos cinco años, con tasas de 27,7%, en el primer caso, y de -11,7%, en el segundo. Los formatos digitales están liderados por el streaming que en 2016 generó u$s 30 millones, frente a otras alternativas como las descargas o formatos específicos para móviles", detalló el informe. Se espera que el streaming crezca a una tasa de 29,9 por ciento.

A nivel global, el crecimiento de la industria musical se ha desacelerado: en 2016 generó u$s 47.173 millones, 3% más que en 2015, pero 10 puntos menos si se lo compara con el mercado argentino.