El peronismo porteño va por la unidad, con Cristina como líder y La Cámpora contenida

El peronismo porteño, o la nebulosa que ese término puede llegar a englobar, se declara abiertamente "en búsqueda de la unidad". De un lado y del otro de la divisoria de aguas, que representaba hasta hace poco la primacía que exigía para sí La Cámpora, muestran gestos de entendimiento para lograr, en palabras, de Cristina, "la unidad contra el ajuste".

Anoche, el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se reunió en el Instituto Patria con Mariano Recalde para sentar los "compromisos básicos" que propondrán al "Peronismo UMET", la plataforma que el viernes pasado lanzaron el presidente del PJ de la Ciudad, Víctor Santa María; el ex senador Daniel Filmus, el ex canciller Jorge Taiana, Alberto Fernández, Eduardo Valdés y Juan Manuel Olmos, entre otros.

Tomada dijo a El Cronista que "todo está encaminado hacia la unidad". Con La Cámpora, sí, pero sin encabezar las listas. Daniel Filmus aparece como posible candidato a diputado, por encima de Juan Cabandié. Otros prefieren instalar una figura femenina a la cabeza (Ver aparte). "El poder está muy feminizado con Vidal", explican. También empuja la necesidad de alcanzar el 25% de los votos.

Así, el peronismo y las vertientes del kirchnerismo compartirían una lista en las primarias, que se mediría con la boleta del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el legislador Gustavo Vera, que recibe señales de apoyo desde el Vaticano. Allí también analizan competir Claudio Lozano e Itaí Hagman.