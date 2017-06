Carrió dejó la presidencia de la comisión de RREE para dedicarse a la campaña

La diputada oficialista y próxima candidata a la reelección, Elisa Carrió, anunció ayer su renuncia a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y fundamentó su decisión en que se dedicará de lleno a "hacer campaña". Tras las versiones que surgieron en los últimos días, la líder de la Coalición Cívica negó que su alejamiento tenga que ver con "un conflicto con el nuevo canciller", Jorge Faurie.

"Mi renuncia es definitiva", señaló Carrió ante sus pares, luego de consensuar una trabajosa declaración sobre la situación política en Venezuela (de lo que se informa aparte). La legisladora consideró que su postulación en las próximas elecciones podría "politizar la comisión" y, ante ese escenario, juzgó necesaria una conducción que garantice los consensos. Por ello, explicó que con su alejamiento busca evitar una "confrontación" política en la comisión y negó que su alejamiento tenga que ver con el recambio en la Cancillería.



Carrió propuso que asuma la presidencia la diputada del PRO Cornelia Schmidt Liermann, ya que el bloque de la Coalición Cívica no posee otro representante dentro de la comisión. Además, confirmó que también está renunciando a sus cargos en otras comisiones, dado que no quiere "cometer irresponsabilidades". Además, no dejó de observar que su estado de salud le suma inconvenientes.

En su momento, al conocerse la designación de Faurie en lugar de Susana Malcorra, Carrió había advertido: "El que viene no se ni quién es y obviamente lo voy a investigar primero". "¿Cómo no voy a investigar, si me dicen que tuvo una sociedad con Ramón Hernández?", el ex secretario privado del ex presidente Carlos Menem, indicó Carrió luego de la llegada de Faurie.

Tras conocerse la renuncia de la diputada, el vicepresidente de la comisión, Guillermo Carmona, del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) señaló que no cuestionaría esa "decisión personal", pero aclaró que "no es tomada en cualquier momento". Carmona hizo hincapié en que sucede en medio del "cambio de canciller, y de toda la cúpula de la Cancillería" y en un contexto internacional marcado por la "ruptura de países árabes con Qatar" y con una región "que está que explota".

Señal de largada

Ayer mismo, Carrió inició la campaña. Recorrió el nuevo Metrobus del Bajo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Juntos caminaron desde la avenida Independencia hasta Belgrano, adonde ingresaron a un bar para dialogar sobre los ejes de la estrategia electoral, acompañados por sus referentes en la Ciudad y los equipos de campaña.

"Con Elisa Carrió recorriendo el nuevo Metrobus del Bajo, que le permite a 300.000 vecinos viajar mejor y ganar tiempo todos los días", escribió en Twitter el jefe de gobierno.

Por esa misma red social, la diputada nacional manifestó: "Recorriendo el nuevo Metrobus del Bajo junto a Horacio Larreta. Transformar el transporte público es hacer un país mejor."

De la recorrida participaron Diego Santilli, la santacruceña Mariana Zuvic y Maxi Ferraro.