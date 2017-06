Macri recibe a Merkel para reforzar un comercio bilateral que viene en baja

El presidente Mauricio Macri recibirá hoy la visita de la canciller de Alemania, Ángela Merkel, en un encuentro en el que sobresale el traspaso de mando de la Presidencia pro témpore del G20, que este año corresponde al país europeo y en 2018 estará a cargo de la Argentina, pero en el que también se dialogará sobre la posible alianza entre Mercosur y Unión Europea, además de la intención nacional por expandir el comercio bilateral.

Merkel arribaba a Ezeiza hoy a las 7 de la mañana y, de inmediato, se dirigirá a un desayuno con empresarios de firmas alemanas radicadas en el país, y luego inauguraba, en una sinagoga porteña, un órgano restaurado procedente de Alemania.

A las 12 en punto, Macri la recibirá en Casa Rosada y una hora después almorzarán juntos en el Salón Científicos de la Casa de Gobierno. A las 14.30 ambos serán parte de una conferencia de prensa. A partir de las 19.30, comenzará en el Centro Cultural Kirchner la cena de gala en la que participarán Macri, Merkel y funcionarios de ambos países. La canciller alemana seguirá viaje hacia México mañana.

El pase de mando en el G20 y la intención de lograr un acuerdo comercial interbloque en el corto plazo serán puntos clave de la charla, aunque el Gobierno argentino pondrá sobre la mesa la necesidad de fortalecer los lazos bilaterales con un país que, de acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, redujo en el primer cuatrimestre del año las exportaciones a la Argentina en un 24,9%. Merkel, en tanto, visita por primera vez Argentina en plena campaña hacia las elecciones de septiembre que las perfilan como gran candidata a iniciar su cuarto mandato como canciller, cargo en el que está desde 2005. Merkel y Macri ya coincidieron dos veces, en julio y septiembre del año pasado, aunque en Alemania y China.

Alemania fue el cuarto socio comercial de la Argentina durante 2016, con un intercambio bilateral que alcanzó los u$s 4325 millones, lo que representó el 3,8% del comercio exterior nacional. Según la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, las principales exportaciones argentinas al país europeo son alimentos, bebidas y tabaco, principalmente carne bovina y soja, por un total de u$s 479 millones, y minerales por u$s 285 millones.

Por el contrario, la Argentina figura en el puesto 52º de países que envían sus productos a Alemania, con el 0,2% del total.

Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, a finales de 2015, seis empresas alemanas anunciaron inversiones por u$s 567 millones. Pero el intercambio comercial entre ambos países el año pasado terminó en rojo para Argentina: u$s 1737 millones, según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Por su parte, Argentina importa de Alemania centralmente vehículos automotores y autopartes, por u$s 758 millones, y máquinas industriales, por u$s 632 millones.

Ante los últimos atentados terroristas en Europa y Australia, el Gobierno desplegará un importante operativo de seguridad alrededor de la comitiva alemana. En ese sentido, el martes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había manifestado que las estrictas tareas incluían a las fuerzas de su cartera, así como a la AFI y Presidencia, que tiene a su cargo la Casa Militar.