Por las Letes, los argentinos ya fugaron u$s 1000 millones de Uruguay el último año

Primero fue por el blanqueo. Luego por el intercambio automático de datos con la AFIP desde 2018 a partir de saldos preexistentes al 1/1/17. Y ahora atraídos por la "Letemanía", para aprovechar la tasa del 3% anual en dólares, contra 0,15% de un plazo fijo allá.

Estas fueron las tres razones por las cuales los argentinos fugaron u$s 1000 millones de Uruguay en los últimos 12 meses. Según el Banco Central de Uruguay, los depósitos de no residentes cayeron de u$s 4480 millones en mayo del año pasado a u$s 3267 millones en abril de este año, de los cuales el 80% es de argentinos. En tanto, los depósitos de residentes cayeron apenas el 2%: de u$s 19.112 millones en mayo del año pasado a u$s 18.798 millones en abril pasado. En cuanto al perfil del ahorristas argentinos del otro lado del charco, las composiciones son:

1. Los que tienen altos depósitos (más de u$s 100.000) se van a los Estados unidos, dado que es mucho más barato administrarlos y operarlos. "De hecho, nosotros mismo no paramos de sacarle clientes a los bancos de Uruguay por sus malos y muy caros servicios y costos de operaciones. Una parte la traen a Argentina para colocar en Letes, ya que es el único título del gobierno denominado en dólares que no se puede colocar desde el exterior", advierte Mariano Sardáns, CEO de FDI.

2. Los que tienen menos de u$s 100.000 repatrían las divisas al país para colocarlas principalmente en Letes.

3. Los que no declararon el dinero en Uruguay ya lo sacaron antes del 31 de diciembre. Hasta fin de año, muchos argentinos con depósitos en bancos uruguayos aprovecharon los fines de semana de diciembre para cruzar el charco y sacar la plata del banco, ya que en 2018 comienza el intercambio de información con la AFIP, que es retroactivo al 1 de enero de este año. Muchos lo repatriaron mediante el mecanismo denominado en la jerga "dólar ferry", ya que lo hicieron de a u$s 10.000 por persona, lo máximo permitido para traer al país, por lo que un matrimonio con dos hijos mayores de 16 años se pudo venir con u$s 40.000 (ocultos entre su ropa, para evitar que se los roben) sin problemas.

Ezequiel Passarelli, Tax Manager de SCI Group, alerta que, del lado de los bancos, la pérdida de estos pequeños ahorristas es más un alivio que un problema, ya que la gran mayoría ni siquiera pasaba los nuevos requisitos mínimos que se exigen en cuanto a constancias de ingresos para avalar sus depósitos. Y dado que además era dinero que entraba por vía de depósito de efectivo y salía bajo la misma modalidad, se trataba de clientes considerados de "alto riesgo", a los cuales se les iba a requerir el cierre de las cuentas.

Plaza cara

Uruguay es una plaza ridículamente cara para operar cualquier instrumento financiero. La mayoría de los bancos no se bajan del 1% de comisión +IVA, lo que representa el 1,22%. En contrapartida, en Argentina la comisión ahora está por debajo del 0,50% para el promedio de los inversores, y llega hasta el mínimo del 0,025%.

Algunas sociedades de bolsa ya se están planteando ofrecer una suma fija por operación "flat-fee", el cual tarde o temprano terminará siendo del orden de los $ 100 por operación, o una suma muy similar. Obviamente, se trata de sociedades de bolsa con plataformas tecnológicas robustas donde el involucramiento de personal es casi nulo. De ahí que va a terminar habiendo una gran consolidación de la industria en donde van a terminar sobreviviendo entre 30 y 40 ALYC o sociedades de bolsa; exactamente lo mismo que viene sucediendo en Brasil.