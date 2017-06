Peppo: "Hay que hacer que participe Randazzo en un proceso interno"

A tres días de haber obtenido poco más del 50% de los votos en sus primeras elecciones distritales para renovar la mitad de la Legislatura, al gobernador chaqueño Domingo Peppo se lo nota relajado. Al punto que fue el único de los cuatro mandatarios invitados al 34º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), que llegó al hotel Sheraton de Retiro.

De ADN PJ pero de vínculo respetuoso con la Casa Rosada, al punto de que apenas terminó su panel ‘Construyendo un país federal’ partió raudo a su provincia para un acto junto al ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile; es uno de los neoperonistas que buscan un emergente para 2019 que no se apellide Kirchner. Por lo que opinó que Florencio Randazzo debería competir en unas PASO bonaerenses. No obstante, anticipando la pelea que se vendrá, ante EL Cronista no ocultó un reclamo al macrismo por el Plan Belgrano,

–¿Su frente perdió en Resistencia, gobernada por Jorge Capitanich: ¿Fue un castigo al kirchnerismo?

–Los dos lugares donde perdimos siempre fueron duros para el PJ. En (Presidencia) Saenz Peña achicamos la diferencia. Y Resistencia venía de un gobierno radical hasta que ganamos con Capitanich. En Chaco está lloviendo hace 60 días y eso genera deterioro en los servicios, lo cual puede haber influido. Pero no fue un castigo a Capitanich.

–Todo indica que Cristina es candidata ¿cómo afecta su regreso la idea de renovación peronista?

–Está intacta la idea. En el peronismo no se proscribe a nadie.

–Preguntémosle a (Florencio) Randazzo...

–(Risas) Lo que hay que hacer es que se participe y que haya un proceso interno, creo que Randazzo se va a presentar igual, ha tenido una convicción muy fuerte en el cierre anterior. Ojo, lo veo desde afuera.

–Pero una victoria de Cristina la llevaría de nuevo de cara a 2019

–A ponerla en el tablero como opción. Puede ser, pero va a ser la gente la que va a validar a los dirigentes.

–¿Al peronismo le hace bien que ella sea candidata?

–No sé si le hace bien o no. Pero desde la convicción de que no se proscribe a nadie, si lo quiere hacer que se presente. Y si tiene lo votos quiere decir que tiene consenso en un sector de la sociedad y le da la posibilidad de seguir en esto. En política es la gente la que te pone o te saca.

–¿El Plan Belgrano existe o son los padres, como se bromea en Twitter?

–Existe para el Gobierno. Todo lo que se haga en el norte lo enmarcan dentro del plan. Para el ordenamiento de ellos sirve, para nosotros todavía hay que dedicarle más recursos. Deberían ser 1 o 2 puntos del PBI en un gran fondo asignado por provincia o región y que discutamos ahí cuales son las obras. Ese es el sentido federal que planteamos. Desde Buenos Aires nos preguntan, pero el que dice sí o no es Buenos Aires.

–¿Una victoria o una derrota del Gobierno, afectará la relación con las provincias?

–Es un Gobierno que dialoga mucho porque tiene minoría en las dos Cámaras, la pregunta es qué pasará si logra la mayoría. Espero que no llegue a eso (risas).