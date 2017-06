Proponen garrafas a precio regulado

El senador Julio Cobos presentó un proyecto para que las garrafas sean consideradas un servicio público.

El ex vicepresidente de la Nación explicó que "queremos subsanar una falencia de la ley 26.020 del año 2005, cuyo texto declara el Gas Licuado de Petróleo como de Interés Público pero no como un Servicio Público. Este error genera una gran injusticia social al declarar a la distribución de gas por redes como servicio público, mientras que el Gas Licuado de Petróleo no goza del mismo beneficio, siendo este último el combustible que utilizan los sectores más desprotegidos y de menor ingreso del país".

El legislador radical aseguró que "resulta arbitrario que el gas de garrafa que deben comprar aquellos ciudadanos que viven en localidades muy frías y sin acceso al servicio público de red de gas, carezcan de la misma igualdad legal con la que sí cuentan los ciudadanos de ciudades con mejor infraestructura e ingresos. Con esta iniciativa establecemos que YPF venda la garrafa a precio regulado y uniforme en todo el país, para que el Estado actúe como facilitador de una distribución más equitativa y justa del producto".

Puso como ejemplo a los vecinos de Malargüe, ciudad de su propia provincia, Mendoza, que no tienen gas por redes y no es considerada re-gión patagónica aunque produce gas.