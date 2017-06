Los interrogantespara 2018

Como es natural el debate público está enfocado en la evolución de las variables económicas de los próximos meses. Se mira con atención la tasa de inflación mensual, el ritmo de recuperación de la economía y la consistencia de las políticas monetaria y fiscal. Pero también hay algunas dudas respecto a lo que puede pasar después de las elecciones de medio término.

El gobierno ha anunciado que pretende reducir la inflación 5 puntos en 2018 (que serían 9 puntos si la inflación termina en 21% este año) y mejorar el resultado primario en un punto del PIB. Lograr ambos objetivos requiere de esfuerzos importantes.

En la lucha contra la inflación los ajustes de precios relativos (por ejemplo, tarifas) tendrían un impacto similar al de este año. Al cronograma anunciado para energía se sumaría el postergado aumento en el transporte. Pero además, se agrega un problema adicional que es la indexación de los contratos salariales que el propio gobierno impulsó este año para ayudar a lograr sus objetivos de corto plazo, pero complicando la política antiinflacionaria futura. La rigidez que introduce la indexación de contratos para reducir la inflación es un problema reconocido en la literatura porque generar inercia. Así, aún cuando el techo del 12% para el año próximo se modifique para hacer espacio al desvío de este año, la política monetaria continuará siendo dura. Todavía los ajustes de tarifas seguirán metiendo la cola y la indexación de contratos agregará una dificultad adicional.

Respecto de la política fiscal futura, no es sencillo que el gasto primario se mantenga constante en términos reales porque hay partidas importantes que tienden a aumentar por encima de los precios (por ejemplo, pagos a jubilados que se indexan cada seis meses con una fórmula que refleja la variación del salario real y del empleo registrado y el aumento en la inversión pública como uno de los ejes de la política económica. Sin reformas estructurales será muy difícil lograr que el gasto no crezca en términos reales, y avanzar en reformas importantes después de las elecciones de medio término no está ni siquiera garantizado dentro de la propia coalición de gobierno.

Sin embargo, el exceso de gasto público debe ser corregido. Gradualmente va ganando consenso la idea de que la Argentina tiene hoy un nivel de participación del estado en la economía que no es sostenible (entendiendo por tal el que la sociedad está dispuesta a financiar con impuestos). Sin embargo, muchos analistas dudan de la conveniencia de iniciar ahora tal reducción básicamente por dos razones: desde una óptica keynesiana tradicional el ajuste del gasto complicaría la recuperación de la economía y una reducción en el gasto estatal tendría consecuencias sociales no deseadas.

Ambos argumentos tienen problemas. La reducción del gasto va de la mano de una reducción en sus fuentes de financiamiento (impuestos, inflación o deuda). No parece haber diferencias importantes entre el ‘multiplicador’ del gasto y el de los impuestos o la inflación. Y en el caso argentino, un menor endeudamiento externo permitiría sostener un tipo de cambio real más alto que le quitaría, al menos parcialmente, parte del peso que hoy soporta el sector transable de la economía.

Además, si el gasto es ineficiente y se financia con impuestos que traban al sector más eficiente, reducirlo permite una mejora en la economía de una sola vez. El problema se limita a la transición (similar al que se plantea cuando se abre la economía: se ve el costo de los sectores que sufren por la mayor competencia pero no las oportunidades que se abren para los exportadores castigados por los efectos de una protección desmedida).

En ese marco, puede haber ineficiencias cuya corrección tenga ‘consenso’ (por ejemplo reducir el sobre costo que genera la corrupción, aunque nótese que el efecto keynesiano sobre la actividad también se daría en este caso en la medida en que los corruptos gasten dentro del país) y otras que lucen más complejas como mejorar la eficiencia y la focalización de todas las partidas presupuestarias, incluidas las de gasto social.

Finalmente, si la situación fiscal actual es insostenible en el mediano plazo (como han afirmado las máximas autoridades del gobierno nacional), postergar su encuadramiento generaría un problema de expectativas que puede impactar negativamente en el proceso de financiamiento externo.

Si las políticas monetaria y fiscal serán contractivas el año próximo, para ‘mover‘ la economía se necesita o bien suerte con los precios de las commodities y con Brasil o un shock de optimismo que impulse a concretar las inversiones hoy demoradas. De allí la importancia del resultado de las elecciones y de avanzar en un sendero creíble de reformas estructurales.