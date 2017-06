En el debut de Sampaoli, con entradas agotadas, Argentina es favorita ante Brasil

La "nueva" selección argentina de fútbol dirigida por Jorge Sampaoli debutará ante su par de Brasil mañana a las 7 de la mañana (TyC Sports) en la ciudad australiana de Melbourne, el cual forma parte de una gira del conjunto que conduce Tité patrocinada por uno de sus principales auspiciantes.

Como todos los clásicos ante el combinado "verdeamarelho" el partido tendrá poco de amistoso. El historial de la FIFA dice que desde el primero disputado en 1914, de un total de 103 encuentros, 40 triunfos fueron para Brasil, 37 para Argentina y 26 empates. Sin embargo, si se tienen en cuenta todos los enfrentamientos, incluyendo los no reconocidos por la Federación, de un total de 108 partidos, se registran 41 triunfos para ambos y 26 empates.

La paridad en la estadística se refleja en las apuestas para el choque del viernes. En esta ocasión el combinado "albiceleste" (valorado por el sitio Transfermarkt en unos u$s 600 millones) es el favorito de los jugadores por plata pero por muy poca diferencia, pagando 2,50 por unidad apostada, contra 2,75 a favor de los brasileños (tasado en unos u$s 400 millones descontando los u$s 100 millones de Neymar). Un empate, siendo una gran posibilidad, está dejando una muy buena diferencia de 3,25 por apuesta. El pequeño favoritismo hacia el equipo capitaneado por Lionel Messi seguramente se encuentra apoyado en dos motivos. Por un lado el debut de Sampaoli y los nuevos bríos que estos cambios producen en los jugadores, y por el otro la ausencia de Neymar, estrella indiscutible del "scracht".

Con entradas agotadas ya hace varios días, y en medio de muy estrictas medidas de seguridad tras el ataque terrorista en la ciudad ocurrido esta semana, el encuentro se llevará a cabo en el Melbourne Cricket Ground, templo por excelencia del criquet y el "fútbol australiano", una variante única en ese país más parecida al rugby.

El MCG es un estadio multiusos con una imponente estructura, parecido al Monumental de River Plate con tribunas lejos del campo de juego pero con una distancia aún mayor. La cancha tiene una forma ovalada que lo hace más grande que los de fútbol "normal" especial para la disputa del fútbol local con medidas inmensas de 135-185 metros de largo por 110-155 de ancho. Los "Socceroos" -la selección australiana- juega pocos partidos oficiales aquí por una rotación constante entre las ciudades de Perth, Canberra, Sidney y Brisbane. Ubicado en el Yarra Park, fue construido en 1853, y es uno de los 10 recintos de más localidades del mundo. Fue sede de los Juegos Olímpicos de 1956, de la visita de Juan Pablo II, y de recitales de artistas destacados como Paul McCartney, U2, Madonna, Britney Spears y The Police.