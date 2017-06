Galiani: "En el cuarto trimestre, el gasto interanual real va a ser negativo"

Pese a que el cuarto trimestre es un período de alza del gasto público y desafía el cumplimiento de la meta que se impuso el gobierno, en el Ministerio de Hacienda esperan poder cumplir el objetivo fiscal de 4,2% de este año mostrando una reducción en la última porción del año respecto del mismo período de 2016, básicamente por la diferencia en el gasto de obra pública.

"En el cuarto trimestre, el gasto interanual real va a ser negativo", dijo el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, en una charla con periodistas en el marco de un evento que organizó el think tank Cippec por la Semana de la Evaluación en América latina y el Caribe (EVAL 2017).

"En el primer semestre del año pasado hubo poca inversión pública y se puso en marcha en el tercero, pero se reflejó en el cuarto. Este año hicimos un programa bastante regular, entonces en el primer trimestre el gasto crece por arriba en términos reales, pero en el cuarto se recupera".

Y agregó: "Vamos a terminar con la misma deuda flotante con la que iniciamos el año".

En el primer cuatrimestre, los números fiscales muestran un gasto primario creciendo por encima de la inflación, con un alza del 38%.

Pero Galiani afirmó que ya en el segundo trimestre se observará una tendencia a la baja del crecimiento en términos reales del gasto. "Vamos a sobrecumplir la meta en el segundo y tercer trimestre", de 2 y 3,2%, respectivamente.

Para el año que viene, se sostiene la meta del 3,2%. Esta semana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó a sus pares el cronograma para el armado del presupuesto y se espera que cada Ministerio realice una reducción de los gastos.

"La otra cosa muy importante para controlar el gasto es la ley de responsabilidad fiscal que negociamos con las provincias, que hace que no se pueda aumentar el gasto sobre la inflación", dijo. Y explicó que aunque la ley no avance en el Congreso, el gobierno nacional cumplirá con sus objetivos, por lo que no lo desviará de la meta.

Entiende que aunque el gasto previsional podrá crecer en términos reales, porque se indexa por ley de movilidad, la otra parte del gasto se puede reducir en términos reales. "Además puede crecer el PBI y se puede bajar el gasto respecto del PBI", dijo.

Para el año próximo, se estima un crecimiento en torno al 3%, al igual que en 2017. Además de confiar en ese ahorro de programas y gastos corrientes en los Ministerios, se apuesta a una reducción mayor del gasto en subsidios económicos al sector privado, que ya se redujo a la mitad desde casi 5% sobre el PBI en 2015.

La reducción adicional desde el 2,5% sobre el PBI de este año dependerá de lo que presenten los ministerios. "Vamos a trabajar con todos los ministerios a ver cómo se puede hacer de la mejor manera y que se afecte menos la economía para cumplir con la meta fiscal".

También podría ponerse en juego el gasto en obra pública, pero eso también dependerá de lo que presente cada ministerio en el armado del presupuesto.

Otro peso en el gasto del Estado es el de los intereses de la deuda, que en el primer cuatrimestre equipararon al déficit primario, por $ 59.642 millones. Pero, según indicó, tomará unos tres o cuatro años más que la deuda crezca en términos del PBI para poder financiar la reducción gradual del gasto primario.

Durante la charla en las oficinas de Cippec con Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, y Rafael Rofman, líder del programa de Salud y Educación del Banco Mundial para Argentina, Galiani coincidió en que "Argentina tiene un retraso en materia de evaluación de políticas públicas".