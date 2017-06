Inauguran nuevo centro de control de tráfico para la carga ferroviaria

Aunque hace un mes que ya está operando, ayer quedó formalmente inaugurado el nuevo centro de control de tráfico de trenes de carga.

Con una inversión de $ 128 millones ahora se podrá seguir la localización exacta y la circulación de los ferrocarriles de carga San Martín, Belgrano y Urquiza, las tres líneas ferroviarias que recorren 9000 kilómetros de vías por 14 provincias.

"Ahora tenemos cobertura en toda la red, podemos decirle a los maquinistas si están cumpliendo con la velocidad o si van rápido, así como también activar los frenos desde acá –una oficina en el barrio de Palermo–, lo que nos permitirá bajar la siniestralidad", explicó el ministro Guillermo Dietrich.

Mientras explicaba que la falta de inversión de la red hace que se registren "dos descarrilamiento por día y que en el 43% de la red se tenga que ir a una menor velocidad", Dietrich dijo que la red está operando "a un 15% de su capacidad, cuando deberíamos estar en el 50%. Esto se debe a inversiones que no se hicieron, no se planificó y las compras se hicieron mal y de manera apresurada". Frente a la consulta de quien era esa responsabilidad, señaló al ex ministro Florencio Randazzo.

En línea con recordar a funcionarios que ya no están, Dietrich también le respondió a la ex titular de Aerolíneas Argentinas, quien dijo que fue el titular del Transporte quien la despidió.

"Si no hubiese existido ningún problema seguiría en Aerolíneas, pero luego del paro del 19 de diciembre (N. del R. ese día todos los gremios del transporte fueron al paro) tomé la decisión y estoy muy contento con los resultados",