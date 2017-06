Macri: "La lucha contra la corrupción no avanza como debería culpa de la lentitud de la justicia"

En conferencia de prensa en la ciudad de Corrientes, después del triunfo de Cambiemos en dicha ciudad, el presidente Mauricio Macri se refirió a la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente en las elecciones de Octubre.

"Cristina tiene todo su derecho de competir en las elecciones. No me preocupa. Me preocupa seguir encontrando soluciones todos los días para que los argentinos puedan sentir el cambio. Trabajo con esa obsesión todos los días, me voy a dormir pensando en todos aquellos que todavía no pueden percibir que la Argentina esta transitando en la dirección correcta", afirmó.

"Todos tienen derecho a competir, incluyendo a la ex presidenta, y ella expresa convencida un montón de cosas que le han hecho mucho daño a la Argentina hipotecando al país a partir de no invertir en infraestructura, energía, descuidar el valor de la moneda y dejar que la inflación vuelva a afectar a los trabajadores", afirmó el Presidente.

Las "piedras en el camino"

El Presidente remarcó que "acá hay una mayoría de argentinos que queremos un cambio, que queremos vivir a a partir de decirnos la verdad, que nos lleve a construir confianza entre nosotros, que nos permita apostar todos los días por nuestro futuro. Queremos que esa confianza se traslade al mundo entero y tener una buena relación con el mundo".

Sin embargo, dijo que "un sector de la justicia, algún sector del empresariado y del sindicalismo, ponen piedras en el camino. Por suerte son minoría en cada lado".

"Lo que necesitamos es estar unidos para decir, señores, la Argentina cambió. Que los argentinos progresen a partir de su propio esfuerzo, no a partir de un comportamiento mafioso, de políticas clientelistas que lo único que han hecho es someter a la gente a la pobreza", señaló.

Repitiendo la expresión que utilizó ayer al inaugurar el Metrobus en el bajo porteño, expresó que "las piedras en el camino las vamos a transformar en rutas, puentes, escuela, hospitales y todo lo que necesitamos para construir la argentina del futuro".

El triunfo de Cambiemos en Corrientes y la emergencia climática en la provincia

El Presidente manifestó que "lo que está sucediendo en Corrientes tiene q ver con el cambio climático y con décadas de descuido en el medio ambiente, por eso es importante que hayamos firmado el acuerdo de Paris".

En el mismo sentido, afirmó: "Tenemos que reducir el consumo de energía, reciclar, y tomar una nueva actitud, pero mientras tanto hay que asumir que los climas han ido cambiando, se inundan lugares que ante son se inundaban, y es por eso que debemos hacer obras importantes para mitigar las consecuencias de las lluvias".

Macri resaltó el avance en las obras Ituzaingo,Bella Vista, Lavalle, Paso de la Patria, en el sur de la provincia y en Corrientes capital, donde "hay un obra prevista por el intendente electo que esperamos comenzar en breve".

"Necesitamos obras adjudicadas en forma transparente que no sean sinónimos de corrupción, y que generen empleo", afirmó.

A su vez, comentó que "en el mientras tanto, frente a la emergencia, se ha constituido el Comité de Emergencia -que no se había constituido anteriormente- donde el ejército está teniendo un rol protagónico ayudando a los evacuados, pero la solución va avenir de la mano de las obras".

Macri también destacó la necesidad de trabajar en obras para aprovechar el potencial del Rio Paraná como hidrovia para sacar la producción que proviene del norte del país sin contaminar y a menor costo.



La situación en Brasil y Venezuela

"Miro con preocupación lo que pasa en Brasil pero convencido de que de este proceso sale fortalecido. Brasil ha encarado a fondo, de raíz, la lucha contra la corrupción. Algo que hemos comenzado en la Argentina pero que a veces la lentitud que vemos en la justicia nos hace sentir que no avanza como debería avanzar. Brasil saldrá fortalecido de este proceso y eso es algo positivo para los argentinos puesto que es nuestro principal socio".

A su vez, manifestó: "Espero que los últimos episodios de corrupción no afecten al proceso de recuperación económica que venia experimentando porque eso nos afectaría directamente. La mitad de lo que caímos el años pasado, fue producto de la crisis económica en Brasil".

"En Venezuela la situación es diferente. La preocupación ya se transformo en frustración, en dolor, porque lo que está viviendo el pueblo venezolano es un flagelo de un gobierno que se ha transformado en una dictadura, que no respeta los derechos humanos, que ha avasallado los otros poderes, y que lo que ha traído es hambre, enfermedades, violencia y sigue sin responder al reclamo que le hemos hecho en el Mercosur y en la OEA a favor de que libere los presos políticos, que llamen a elecciones y que respeten la independencia de poderes. Hay que seguir reclamándolo porque se lo debemos a nuestros hermanos venezolanos", concluyó el Presidente.