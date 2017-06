Todos piden atacar el frente fiscal pero evitan hablar sobre los costos

La reaparición pública de Carlos Melconian disparó, como siempre, debates sobre las formas y también sobre el fondo de sus dichos. El economista y ex presidente del Banco Nación es un militante de la honestidad brutal. Le cuesta ser de otro modo, porque suele pensar que se traiciona a sí mismo y a su interlocutor si no pone los énfasis necesarios en cada juicio de valor que comunica.

En su presentación ante los miembros del IAEF fue crítico, pero no apocalíptico (le atribuyeron algunas frases tremendistas que no pronunció, aunque su problema es que nadie las consideró inverosímiles). Melconian una vez más hizo foco en la cuestión fiscal, y en eso coincidió con la mirada de muchos otros economistas, que sin embargo no llegan a una conclusión cuando se preguntan quién debe pagar el costo de un ajuste del gasto.

Para el titular del BNA, el Gobierno ejecuta un "hipergradualismo fiscal hormiga" que dificulta la meta de inflación. También sostuvo que ese objetivo podría ser alcanzado de manera más eficiente si hubiera una mayor coordinación de políticas macroeconómicas. Rogelio Frigerio, en el mismo ámbito, había señalado que la velocidad y la profundidad de esa estrategia habían sido impuestas por la magnitud de las distorsiones heredadas del gobierno anterior.

El círculo de gradualismo fiscal se cierra con su contrapartida inevitable de endeudamiento, que a su vez provoca mayor oferta de dólares y atraso cambiario. Como dijo Melconian, el tipo de cambio está justito y aprieta la rentabilidad de las empresas, que piden reforma tributaria y en forma indirecta, apoyan la necesidad de bajar el gasto. La pregunta es a quién se le carga ese costo.

El ahorro en subsidios que logró a través de la suba de tarifas le costó al Gobierno un precio alto en materia de inflación y de menor consumo. Hay que hacerlo, insisten los analistas. "Algún día alguien va a tener que poner el culo en la silla para lograr el equilibrio macroeconómico", dijo Melconian. Y hacerlo sin perder elecciones, y sin dejar de crecer. En el fondo todos piden shock, pero sin sacar los pies del plato.