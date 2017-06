Los Sutton abrieron su lujoso Alvear Icon en Puerto Madero

Finalmente, el ambicioso y lujoso nuevo proyecto de los dueños de los hoteles Alvear abrió ayer sus puertas.

Se trata del Alvear Icon Hotel & Residences - Puerto Madero, que demandó u$s 140 millones de inversión y con el cual la familia Sutton, dueña del Alvear Palace, Alvear Art, Plaza Hotel y parte del Llao Llao, entre otros negocios, espera revolucionar el mercado hotelero porteño.

El hotel, que demandó u$s 110 millones, cuenta con 34 pisos y 159 habitaciones, de las cuales 10 son suites; un Lobby Bar, el restaurant Sunny Yard, un Wine Bar, un centro de convenciones para 1200 personas y una equipada área de negocios. El resto de la inversión se destinó a las 50 residencias, que serán entregadas a sus dueños hoy, y que cuentan con todos los servicios del hotel.

"En los próximos 90 días vamos a incorporar el bar y restaurantes en los pisos 31 y 32 y otro restaurante en el segundo piso, además de otros bares; también la piscina al aire libre y la interior y el spa, que estará listo en 20 días", explicó Andrés Kalwill, director de Nuevos Proyectos del Grupo Alvear. Así, en tres meses estarían listos el restaurante panorámico The Grand View en el piso 31 y el Crystal Bar en el 32, el restaurant glatt kosher Glitter, el bar lácteo kosher Milk & Co, el spa & fitness center y la piscina exterior y Pool Bar.

Al igual que los hoteles Alvear Palace y Alvear Art, el Alvear Icon Hotel & Residences forma parte de la colección de The Leading Hotels of the World.

"Ya tenemos reservas y muchos eventos comprometidos, tanto sociales como corporativos, porque el salón de eventos es único en la Ciudad. Está preparado incluso para que puedan ingresar autos, de modo de ser exhibidos en el salón", agregó Kalwill.

El ejecutivo admitió que "el mercado de turismo no pasa por el mejor momento", pero se mostró "muy optimista". "Esperamos que vuelvan los viajes de negocios y el turismo. Es una apuesta a futuro. Las expectativas son muy buenas. El producto es excelente, necesitamos que se ponga en movimiento el turismo en la Ciudad y la economía", destacó.

A nivel tarifas, el Icon Hotel funcionará con valores similares al Alvear Palace, de u$s 450 o u$s 500 por noche, precios que se elevan más en el caso de la suite y, muchísimo más, en la lujosa Suite Presidencial.

El Plaza Hotel, en tanto, cerró sus puertas el 30 abril para ser remodelado totalmente en un ambicioso proyecto, de más de u$s 50 millones de inversión, que incluirá además de habitaciones también cocheras, residencias y escritorios, lugares privados de trabajo para quienes no necesitan ir a su empresa, pero que quieren tener un lugar para atender sus negocios con servicios del hotel.

Todos los empleados del Plaza Hotel pasaron a formar parte del Icon Hotel, al menos hasta que las obras estén terminadas; se estima que demandarán al menos tres años.

El Grupo Alvear construye además la Alvear Tower en Puerto Madero, que contará con 180 unidades de viviendas, en un edificio de 69.000 m2, con 235 metros de altura y 54 pisos, que será así el hito más alto del país, superando a la Torre Espacial del Parque de la Ciudad.

El grupo controla los hoteles Alvear Palace, Alvear Icon, Alvear Art, el Plaza; es dueño del 50% del Llao Llao (Bariloche), las Galerías Pacífico y el Village Caballito, además de Fragancias Cannon Puntana, que produce y vende perfumes, muchos de ellos de conocidas marcas de indumentaria.