Mujer Maravilla, la primera superhéroe en vender u$s 1000 millones en merchandising

La recién estrenada película de la Mujer Maravilla es la nueva y más grande prueba de la capacidad de Hollywood para promocionar a un superhéroe femenino de los últimos años.

Después de "Star Wars: The Force Awakens", los fans usaron la campaña #wheresRey (¿Dónde está Rey?) para destacar la ausencia inicial de juguetes y juegos con la estrella femenina de la última entrega de la saga (llamada Rey justamente), antes de que Disney inundara las tiendas con más mercancía.

Personajes más recientes como Harley Quinn, Batichica, Black Widow y Supergirl han sido incluidos en los estantes de los negocios, pero la Mujer Maravilla es la primera superhéroe mujer en años que tiene su propia producción.

"Hasta hace tres años, las superhéroes femeninas eran pocas y distantes entre sí", dijo Jim Silver, editor del sitio de revisión de juguetes TTPM.com. "Nunca se vieron, y las que fueron probadas, a excepción de una o dos como las Chicas Superpoderosas, nunca les fue bien. Ahora todo el mercado ha cambiado".

Silver estima que las ventas de juguetes este año para Wonder Woman, estrictamente vinculadas al film serán de alrededor de u$s 100 millones menos que muchos de los tradicionales superhéroes hombres, pero aún así es una cantidad significativa de ingresos.

Sin embargo, están los productos orientados a las niñas, como los cosméticos, las joyas y las bolsas de la marca Wonder Woman. Según Karina Masolova, editora ejecutiva de The Licensing Letter, que registra los ingresos por licencias, la princesa amazónica, con su lazo de oro y su espada, podría ganar hasta u$s 1000 millones en ventas globales de productos licenciados. Esto la pondría por delante de Superman y a la par de Batman, que obtiene una ventaja de su surtido de armas y vehículos.

"Los superhéroes se han vuelto parte de la cultura pop, y no es solo un grupo de consumidores de nicho el que está comprando estos productos", dijo, recordando una época en que los juguetes temáticos tenían una connotación más "nerd".

"Ahora los juguetes también pueden estar en el pasillo de juguetes para niñas. Y en el pasillo de maquillaje".

Diane Nelson, que anteriormente dirigió la unidad de DC Comics de Warner, se hizo cargo de la licencia de productos de consumo de la compañía en 2015. En ese papel, hizo que personajes femeninos como Wonder Woman y Supergirl fueran una prioridad.

El año pasado, Warner Bros. y Mattel lanzaron una línea de figuras de acción y muñecas para DC Superhero Girls, un grupo de estudiantes de secundaria como Wonder Woman y Batgirl con poderes especiales. La línea se vendió bien, ayudando a Mattel a revivir su negocio de niñas, y se ha ampliado este año con más personajes y ofertas.