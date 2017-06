En Japón nace una nueva propuesta para el mercado

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha anunciaron que su nuevo joint venture operara bajo el nombre de "Ocean Network Express (ONE)".

El establecimiento de esta nueva unión integrará a las compañías del negocio marítimo de contenedores, y abarca el negocio mundial de operaciones de terminales, incluyendo las de Japón. El acuerdo que se concreta ya había sido previamente anunciando en el "Aviso de Acuerdo de Integración del Negocio de Contenedores Marítimo" el 21 de octubre pasado.

El establecimiento de la compañía está en Japón, y se planea la incorporación de una compañía operativa en Singapur. Casas centrales regionales para la empresa se asentarán en Singapur, Hong Kong, Inglaterra (Londres), Estados Unidos (Richmond, Virginia), y Brasil (San Pablo).

La movida permitirá al Ocean Network Express satisfacer mejor las necesidades del cliente proveer alta calidad, servicios competitivos a través de la consolidación y potenciar las redes globales y estructuras de servicio de las tres compañías.

Seguido del anuncio en octubre pasado, las tres empresas han avanzado para establecer el nuevo joint venture. El comienzo de operaciones de Ocean Network Express será el 1º de abril de 2018.

"Somos siempre optimistas y entendemos que se trata de una fusión muy positiva mirando el futuro de la industria. Las tres líneas japonesas comparten cultura, son similares en tamaño y entiendo que será una gran opción para el comercio exterior argentino, más aun si miramos todos los avances con el gobierno de Japón y el crecimiento con Asia", dijo a Transport & Cargo Patrick Campbell, presidente de NYK Grupo Multimar.

El directivo dejó claro que esta fusión solo abarca el área del tráfico de contenedores porque las líneas mantienen su independencia en tráficos de autos, reefer, graneles, chips de madera, pulpa y energía.

Calidad

"Si bien no habrá cambios sustanciales en el corto plazo no hay dudas que la Ocean Network Express traerá con el tiempo cambios significativos en la calidad de servicio y será un gran jugador en esta región", resaltó Campbell.

De acuerdo al ranking de armadores que releva cada años Transport & Cargo, NYK obtuvo un interesante crecimiento en 2016. Desplazó a Log-In y trepó al décimo lugar del ranking.

La naviera japonesa presente en Argentina a través de NYK Grupo Multimar irrumpió fuerte en la ruta al Lejano Oriente, pero también obtuvo una interesante performance en el trayecto a México con carga de exportación.

"Con NYK, hemos crecido mucho en la exportación. Tuvimos un cambio de política más cerca del cliente, tarifas muy competitivas, tratar de ayudar más al exportador argentino", destacó Campbell.

En el caso de Mitsui OSK Lines (MOL), los 2.400 Teus movidos en la ruta África Índico se suman a los 38.100 del Lejano Oriente. En el total alcanza los 40.500 Teus que lo colocan en el 8º lugar.