Los desafíos de la industria

Puede parecer una contradicción, pero derecho y entretenimiento van de la mano: detrás del telón, la televisión, los videojuegos, el cine, los recitales, la radio, YouTube y los museos, hay abogados.

¿Cuáles son los principales desafíos legales que enfrenta esta industria en la Argentina? Para Federico Vibes, Principal counsel de ESPN International - Legal, están ligados principalmente a cuestiones de regulación de la competencia. "Los dividiría en tres ejes fundamentales: mayor apertura del mercado audiovisual; regulación de las nuevas formas de distribución, fundamentalmente los servicios over-the-top u OTT, como Netflix, y la piratería", afirma.

La primera cuestión está en vías de transformación con el triple y cuádruple play, señala Vibes, autor del libro Derecho del Entretenimiento. En cuanto a los OTT, actualmente carecen de una regulación clara. "Muchos creen que, en el futuro cercano, reemplazarán a la televisión tradicional, y eso debería llevar a que la normativa les imponga requisitos similares a los que hoy recaen sobre la TV abierta y la paga, en términos de licencias, cánones, impuestos, etc. Si esto no ocurre, existirá una situación de desequilibrio, donde algunos proveedores tendrán que cumplir con ciertos requisitos y cargas legales, y otros que brindan servicios análogos, no", apunta.

Por último, en lo que refiere a piratería, Vibes dice: "Sería deseable que la actual Ley de Propiedad Intelectual incluya sanciones penales contra los piratas que realizan actividades ilícitas no contempladas actualmente en ella, como la distribución de contenido online (streaming) en forma ilícita, la retransmisión de contenidos audiovisuales ilegal, y también la venta de dispositivos que se utilizan para piratear, como los decodificadores del tipo FTA o dispositivos OTT, que permiten obtener servicios de TV paga y películas en forma ilegal".

También para Víctor Roldán, vicepresidente Senior y consejero Regional de Turner Broadcasting System Latin America, "la legislación de propiedad intelectual es muy antigua y no se ha actualizado ni incorporado fenómenos que se han sucedido desde que fue promulgada, por lo cual se generan vacíos o lagunas de ley que no en todos los casos son resueltas por la justicia en forma uniforme".

Por otro lado, agrega, "se encuentran vigentes normativas sobre medios, dictadas con fines específicos, pero que, habiendo transcurrido las razones que las motivaron -muchas veces políticas-, subsisten y constituyen un freno y desincentivo para producir en el país, teniendo que cumplir con regulaciones y trabas burocráticas".

En cuanto a la jurisprudencia, no ha logrado alcanzar criterios uniformes, lo que lleva a situaciones en las que competidores de una misma industria, paradas ante situaciones similares, tengan que cumplir o queden exceptuadas del cumplimiento de cargos y gravámenes.

En relación a las entidades de gestión colectivas de derechos, "en muchos casos, la voracidad por llevarse parte de la torta hace que la industria se vea limitada en su crecimiento y en la capacidad de tener nuevos ingresantes por las altas barreras de entrada", cuestiona Roldán.