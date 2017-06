Con una virtual candidata, Macri y Vidal arrancaron la campaña

El Gobierno quiere aprovechar la inercia del impulso de haberle arrebatado la capital correntina al PJ en el 4J, el único de los tres comicios disputados el domingo que la Casa Rosada pudo celebrar. A menos de 12 horas de felicitar al electo intendente Eduardo Tassano, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal compartieron una actividad conjunta ayer, en San Vicente, con la probable futura candidata bonaerense Gladys González.

Y no sería la última imagen preelectoral en el corto plazo: en La Plata no descartan más eventos de Vidal, la dirigente no sólo del PRO con mejor imagen, algo que no pasa desapercibido para el duranbarbismo, junto a los otros probables postulantes del oficialismo para las venideras legislativas. A 18 días del cierre de listas, cuando se oficializarán las nóminas de las boletas, la mandataria se mostrará, según no descartaban ayer en la gobernación bonaerense, con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien encabezaría la papeleta de senadores. Y también con la recientemente sumada a Cambiemos Graciela Ocaña y el “lilito” Héctor “Toty” Flores. En el tintero quedaría el neurólogo Facundo Manes.

Mientras en la Casa Rosada ya confirman que Bullrich es el elegido, luego de charla con Vidal incluida, en La Plata aún lo ponen en duda. Evitan mostrar las cartas antes de sus adversarios, en especial teniendo en cuenta el misterio sin develar del regreso de Cristina Fernández de Kirchner. Confiando en la transferencia de votos de Vidal al elegido (o elegida), más el valor encuesteril de la marca Cambiemos por sobre el FpV o el PJ, en la Rosada descartan cambios de estrategia aún ante la eventual confrontación con la ex Presidenta. No sufrieron, como el kirchnerismo en 2013, que la imagen de la entonces mandataria y del ex gobernador Daniel Scioli al final no terminara impactando en las urnas a favor del entonces elegido Martín Insaurralde.

La victoria en Corrientes, que ninguna encuesta anticipaba, continuó siendo celebrada ayer, luego de un inmediato tuit de Macri. “Así como el país está en este proceso de cambio y transformación, los vecinos de Corrientes decidieron sumar a la ciudad a este cambio y eso es lo que se reflejó ayer en las urnas”, se entusiasmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Luego llegó el acto en el principal distrito que dictaminará ganadores y perdedores de 2017. Con la excusa de supervisar tareas de saneamiento de un basural en San Vicente, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente, Macri y Vidal se mostraron con la titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Gladys González. Luego de una reunión de Gabinete, el Presidente volverá a inaugurar una obra 100% PRO hoy: al mediodía presentará el “Metrobús del Bajo”, en Paseo Colón y Chile, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.