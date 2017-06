CFK pidió que no sea Bonadio quien investigue la denuncia de Nisman

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ayer el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio en la causa por el presunto encubrimiento a los iraníes imputados de pergeñar el atentado contra la AMIA, denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman. La ex mandataria señaló que el magistrado estaba siendo a su vez investigado por una supuesta amenaza contra Nisman y que tiene una causa abierta por presuntas irregularidades durante la instrucción de una pesquisa por el encubrimiento del atentado y por ello consideró que "no puede intervenir en la investigación del hecho principal ni en las de su encubrimiento". Bonadio tiene actualmente en sus manos tres causas contra Cristina: Los Sauces, dólar futuro y ésta.