YPF invierte u$s 56 millones para producir más gas en Río Negro

La petrolera estatal YPF anunció que incrementará la producción de gas de su estación de Fernández Oro, ubicada en la provincia de Río Negro. Lo hará tras desembolsar una inversión que rondará los u$s 56 millones.

Según afirmó, el proyecto permitirá duplicar la capacidad de la planta de procesamiento que la empresa ya dispone, en base a lo indicado por fuentes de la empresa citadas por la agencia Télam. "La ampliación de la planta se encuentra en proceso licitatorio interno y permitiría duplicar el procesamiento actual y alcanzar así los cuatro millones de metros cúbicos de gas por día", aseguraron los voceros.

En cuanto a los plazos de la realización de la obra, la intención de la empresa estatal es que el proyecto esté listo entre mediados y fines del año que viene (2018), y será "con alguna de las contratistas que intervienen en el actual proceso licitatorio", destacaron.

Si bien no entraron en los detalles del plan de inversión, sí afirmaron que la obra de ampliación para la producción de gas "implica varias etapas, planificación, desarrollo y montaje", indicaron, y apuntaron que "seguramente intervendrá más de una empresa". Sin embargo, las identidades de estas compañías se mantuvieron en reserva.

Además, las fuentes puntualizaron que la compañía tiene una ampliación tramitada para la construcción de un gasoducto que unirá al Neuba 2 desde la cuenca neuquina.

En ese sentido, explicaron que la Secretaría de Energía exige la condición "Dew Ponit" (punto de rocío), para inyectar gas al sistema instalado. "El gas que sale del subsuelo tiene una serie de condiciones que no son las mismas que el gas natural, y para llegar a esas condiciones hay que darle al producto crudo una serie de tratamientos mediante el sistema Dew Pont, que será instalado en las inmediaciones de la planta", puntualizaron los voceros.

Más allá de esta inversión específica en la provincia de Río Negro, la compañía controlada por el estado sostuvo recientemente que, en cuanto a las inversiones que se vienen en el mediano plazo, definirá en el transcurso de este mes un plan quinquenal de inversiones, que estará basado principalmente en bajar costos y mejorar la productividad en torno a un 20%.

En ese sentido, su CEO, Ricardo Darré, afirmó que "tenemos que priorizar nuestras inversiones mediante una hoja de ruta de la compañía en el no convencional y con un horizonte de desembolsos, propios y de los actuales socios, de entre los u$s 2500 millones y los u$s 4000 millones por año en 2019 o 2020".

En este punto, el desarrollo de Vaca Muerta resultará fundamental para la empresa petrolera, ya que para el ejecutivo el objetivo fundamental pasará por "acelerar su desarrollo a un punto que le permita al yacimiento proveer el 50% del gas a 2021 y el 60% del petróleo que el país necesitará en el 2020", comunicó.

Más allá de los planes a mediano y largo plazo, el ejecutivo realizó un balance y aseguró que YPF en Vaca Muerta ya alcanzó costos similares a los que tiene la industria del shale en los Estados Unidos. En la actualidad, perforar un pozo en los yacimientos neuquinos de shale y tight cuesta alrededor de u$s 8,1 millones, una cifra que se ubicaba en los u$s 13 millones dos años atrás y que esperan bajar hasta menos de u$s 7 millones en los próximos meses.