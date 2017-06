El conflicto de Qatar complica a la FIFA y a buena parte del negocio del fútbol

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein y Yemen decidieron romper relaciones diplomáticas con Qatar, país al que acusan de apoyar y fomentar el terrorismo. Sin duda se trata de un evento grave dentro de la política internacional, que además puede afectar de modo dramático al fútbol mundial.

Es que el de Qatar es uno de los gobiernos que más dinero tiene invertido en el mundo de los negocios de este deporte.

Doha como ciudad, ONGs como Qatar Foundation y fundamentalmente la aerolínea Qatar Airways tienen invertidos y prometidos millones de dólares en equipos como Barcelona y Bayern Munich, y es desde hace menos de un mes uno de los principales auspiciantes de la FIFA, rumbo al Mundial 2022 que justamente organizará el mencionado emirato.

El del club catalán es quizas el caso menos grave, ya que después de haber sido su patrocinador más importante durante siete años, a un promedio de u$s 40 millones anuales, el contrato con Qatar Airways concluye el 30 de junio. El sitio web Goal.com refiere que en la entidad catalana existe una postura de total tranquilidad ante la situación "Es una circunstancia que no nos afecta en absoluto porque el patrocinio (...) vencerá el próximo 30 de junio y a partir del 1 de julio ya no tendremos nada que ver", aseguró una fuente interna del club citada por el medio. De todas formas se negociaba una posible continuidad aunque no en la camiseta.

Por otra parte, en enero de 2017 se inició un vinculo comercial con Bayern Munich. Desde entonces, el campeón alemán luce la publicidad de Doha Airport (HIA) en sus camisetas de entrenamiento. De acuerdo a la página Merca2.0, es un contrato de casi u$s 17 millones por temporada e incluye que el conjunto de Munich haga parte de la pretemporada en Doha, juegue un amistoso con la selección local y que sus especialistas asesoren al combinado rumbo a la Copa.

En tanto que la FIFA (se negó a hacer comentarios sobre la situación), en uno de sus peores momentos económicos, anunció hace menos de un mes que Qatar Airways será socio oficial de la entidad y patrocinará todos los torneos organizados por la Federación hasta 2022. Se trata de la Copa Confederaciones 2017, el Mundial Rusia 2018, el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo Femenina 2019 y la Copa de 2022. También tendrá presencia en otros eventos.

En principio, Qatar Airways perdió su primer patrocinio por el conflicto diplomático: el club Al Ahli de Arabia Saudita rescindió de forma anticipada el contrato renovado en mayo