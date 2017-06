Según la autopsia, Ducler falleció como consecuencia de una isquemia

El financista Aldo Ducler falleció como consecuencia de una “isquemia”, en un cuadro de varios infartos cardíacos anteriores y un corazón que pesaba casi el doble de lo normal, según los informes médicos.



Las conclusiones forman parte del adelanto de autopsia del médico forense Héctor Di Salvo, que tiene aún en espera el resultado de los estudios de vísceras e hisopado de fauces para determinar la existencia en el cuerpo de alguna sustancia que pudiera precipitar el deceso.



Ducler sufrió un infarto cuando caminaba el jueves pasado por la calle San Martín casi llegando a la esquina de la Avenida Corrientes, cuando se desplomó sobre la acera derecha, cerca de un contenedor de residuos.



Su hijo Juan Manuel Ducler aseguró que su padre “tenía todos los papeles” sobre “el manejo de los fondos de Santa Cruz” y señaló a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández como “jefes de una banda”.



Tanto la vicepresidente Gabriela Michetti como el diputado y referente del Frente Renovador Sergio Massa han pedido que se investigue la muerte de Ducler, en virtud de que poseía información sensible.



La autopsia determinó que el corazón pesaba unos 650 gramos, casi el doble del peso normal, y además tenía secuelas de infartos anteriores.



La necropsia también detectó un alto porcentaje de obstrucción en la arteria aorta.



Ducler tenía 75 años y su cuerpo sólo exhibía una lesión contusa en la espalda, presuntamente causada por la caída en el momento de la crisis cardíaca.



La causa, a cargo del juez Osvaldo Rappa y el fiscal Adrián Peres, también determinó que Ducler fue trasladado con vida hasta el hospital Argerich, en una ambulancia de un servicio privado que llegó al lugar instantes antes que la del SAME.



Pero un médico del SAME estuvo presente en las maniobras de resucitación a que fue sometido Ducler e incluso viajó en la ambulancia privada acompañando el trayecto hasta el hospital donde se produjo el deceso.



En cuanto a las pertenencias de Ducler, no se constató faltante alguno y, de hecho, todo le fue entregado ya al hijo del difunto por las autoridades judiciales.



Incluso el cadáver también fue entregado a la familia para su inhumación en un cementerio de Pilar, con la expresa prohibición de ser cremado al menos hasta que estén disponibles los resultados de los estudios de vísceras.