Lousteau apuntó contra Cambiemos: “Si fueran democráticos permitirían una primaria”

El ex embajador en Estados Unidos Martín Lousteau apuntó hoy contra la dirigencia de la alianza Cambiemos al asegurar que “si fueran tan democráticos permitirían una primaria”.



Además, envió un mensaje al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al especular con que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no quiso a Elisa Carrió como candidata en la provincia porque “no necesita esconderse detrás de nadie”.



“Si fueran verdaderamente democráticos y republicanos, permitirían una primaria. Expongamos nuestras diferencias y que la gente nos vote”, sostuvo el dirigente de Eco en declaraciones a radio Rivadavia.



Lousteau, que dejó la embajada en Estados Unidos para participar de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, recordó que en los comicios de 2015 hizo campaña “por y con Ernesto Sanz”, y lamentó que ahora la propia Unión Cívica Radical no lo haya apoyado para competir dentro de Cambiemos.



“En 2015, que Carrió dijera que tuviera que hacer un esfuerzo moral o que Sanz dijera que no eran todos lo mismo, y que él no era Macri, eso no era dividir el frente oficialista. Y creo que fue un paso importante que dio Cambiemos el hecho de tener una primaria”, sostuvo.



Tras afirmar que “las PASO son muy importantes”, el primer ministro de Economía de Cristina Fernández como presidenta calificó como ‘raro‘ el hecho de que tanto el kirchnerismo como Cambiemos rechacen definir sus candidatos en las primarias.



“El kirchnerismo, que fue autor de las PASO, dice que no hay que tenerlas. Y en el PRO, que usaron las PASO para llegar a la Presidencia, tampoco las quieren. Son criterios raros”, analizó.



Por último, envió un mensaje a Rodríguez Larreta, a quien enfrentó en las elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad en 2015, por el apoyo público que dio a la candidatura porteña de Carrió.



“Carrió dijo que María Eugenia Vidal no la quiso a ella en Provincia. Quizás porque María Eugenia Vidal no necesita esconderse detrás de nadie”, concluyó.