El Gobierno subasta un predio en Puerto Madero

El Gobierno subastará un predio en Puerto Madero, en el marco de su plan para desprenderse de inmuebles que se encuentran en manos del Estado Nacional.

Según publica en el Boletín Oficial, la Subasta Pública N 19/2017 corresponde al inmueble ubicado en Avenida de los Italianos 365/75, aledaño a la Torre YPF.

Determina además que será el Banco de la Ciudad quien por orden y cuenta del Estado lleve adelante la subasta, representado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), del sitio de internet de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/subastas) y del sitio de Internet del Banco Ciudad (www.bancociudad.com.ar/personas/cronograma/Application/Auction/Schedule).

En mayo pasado, la AABE obtuvo u$s 26 millones por un lote ubicado frente a Puerto Madero, mientras que todavía hay otras 40 propiedades listas para subastarse, con las que buscará sumar otros u$s 400 millones. En esa agencia estima que con todas esas ventas se superarán los u$s 500 millones.

Además de las dos subastas que superaron los u$s 20 millones, las otras ya realizadas fueron todas por inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires. Un terreno en Solís 693 (comprado por Big Real Estate SA por u$s 800.000), un predio en 24 de Noviembre esquina Hipólito Yrigoyen 3199 (que adquirió Nifema SRL por u$s 60.000), una propiedad en Billinghurst 2457/2461/2463 y Sánchez de Bustamante Nº 2496 (que quedó en manos del Fideicomiso para la vivienda AVE por u$s 9,4 millones), otra en Fitz Roy 851 (comprada por Koolhaas SA en u$s 13.600.000 y un inmueble en Avenida Coronel Díaz 2079/2081 (cuya subasta ganó Eduardo Wengrower por u$s 1,6 millones).

Las propiedades vendidas están ubicadas en puntos estratégicos con potencial para desarrollos inmobiliarios y en zonas donde el gobierno encara proyectos urbanísticos en los que necesita del aporte privado para completarlos.