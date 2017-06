En Chaco y La Rioja la elección provincial quedó para el peronismo

El 4J dejó una de cal y dos de arena en el primer test electoral de la Casa Rosada, de cara a las próximas legislativas. Si bien no auguraban muchas esperanzas, sin sorpresas, al final se impusieron los oficialismos en las PASO distritales de Chaco y La Rioja. Sin embargo, Cambiemos se ilusionó al final de la jornada cívica al lograr arrebatarle la intendencia correntina al peronismo.

Al comenzar el escrutinio, los dos principales candidatos se adjudicaron la elección, tanto Fabián Ríos –que esperaba revalidar el cargo– como Eduardo Tassano (Cambiemos), que festejó la victoria con una imagen en su cuenta de Twitter apenas cerraron los comicios. Las horas le dieron la razón: en una tendencia irreversible, se imponía frente al actual intendente por el 50% frente al 46% de Haciendo Corrientes, con el que Ríos buscaba la reelección. La definición en la ciudad es clave ya que Corrientes es una de las provincias que este año elegirá gobernador (ver página 9).

Los tragos amargos para el macrismo se dieron en los otros comicios que se disputaron ayer. Con una abrumadora diferencia de 48,62 puntos, Domingo Peppo, festejó sus primer round en las urnas como gobernador chaqueño, con el 56% de las mesas escrutadas. Su frente Chaco Merece Más, con Gustavo Ferrer como primer postulante liderando la interna, se imponía a los 34,14% de las cuatro listas de Cambiemos, en una primaria que daba ganador al radical Carim Peche, que responde al sector del ex gobernador y actual senador nacional Ángel Rozas.

Al igual que su par riojano Sergio Casas, Peppo desdobló los comicios: luego de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 23 de julio se definirán quiénes renovarán 16 bancas en juego, la mitad de la Cámara de Diputados provincial. El Tribunal Electoral del Chaco informó que son 908.073 las personas habilitadas para votar. En los cuartos oscuros había un total de 23 listas impresas, presentadas por once fuerzas políticas.

La jornada de votación se inició con algunas demoras en la apertura de las mesas. Uno de los que las sufrió fue el intendente de Resistencia, el ex jefe de Gabinete cristinista Jorge Capitanich, quien debió esperar 40 minutos en la cola, por la ausencia de la presidenta de mesa. No fue su único sufrimiento: a diferencia de la mayor parte del territorio, al cierre de esta edición en su municipio ganaba Cambiemos. Punto para la secretaria de Asuntos Municipales del ministerio del Interior, Aída Ayala, que hace dos años perdió frente a Capitanich el municipio y en agosto sería candidata de Cambiemos. "El 70% de la provincia votó en rechazo al proyecto neoliberal de Mauricio Macri", prefirió ver el vaso medio lleno el ex funcionario K.

Por otra parte, 185.560 riojanos estaban habilitados para elegir diputados provinciales en siete de los 18 departamentos, optando por 37 listas. Anoche se imponía por el 25% el tándem oficialista de la diputada nacional Teresita Madera y al ex intendente Ricardo Quintela. El segundo lugar era disputado, cabeza a cabeza con cerca de 19 puntos cada uno, por la boleta de Cambiemos que llevaba a Gustavo Galván que por décimas quedaba relegada al tercer lugar y la que postulaba Felipe Álvarez de Encuentro por La Rioja, papeleta impulsada por el intendente de la capital provincial, Alberto Paredes Urquiza.