Candidato lanzado, sin distrito elegido

En un timbreo, se confundieron de Ibarra

Balza, Highton y Vidal con Meijide

Massa junta firmas para bajar precios

Después de la candidata chaqueña de apellido Marolo que utilizaba para su jingle la melodía de los comerciales Marolio, nada más nos podía sorprender este 2017 en cuestiones de marketing electoral. Pero reapareció el ex secretario de Seguridad cristinista Sergio Berni con un particular spot. "Claire, te presento a nuestro candidato para las PASO", dice Frank Underwood, en un falso doblaje que recuerda a Showmatch. Su esposa, en un fragmento de la última temporada de House of Cards, le responde en un anglocastellano: "Excellent, yo también prefiero Berni". Fue el propio ex funcionario quien posteó el video, con la siguiente consigna: "Lanzamos la campaña #YoPrefieroBERNI para las PASO. Esta semana caminaremos PBA y CABA. Sumate". Por DNI, Berni puede ser candidato tanto en la Ciudad como en la provincia. Se ve que no lo tiene decidido.Para el anterior timbreo bonaerense, un ministro nacional bajó al territorio para acompañar en la recorrida al intendente platense Julio Garro (Cambiemos). En el centro de Los Hornos, el jefe comunal dialogó con comerciantes junto al titular de la cartera de Modernización, Andrés Ibarra. "El timbreo es el momento en donde vemos la verdad de lo que hacemos", reflexionó el funcionario del gabinete macrista ante la prensa. En varios tramos, sus asesores se adelantaban a la comitiva para anticipar a los vecinos: "Van a poder hablar con el ministro Ibarra". Parece que algunos no lo reconocieron, o al menos se lo confundieron. "Aníbal, Aníbal", le gritaron dos señoras que querían saludarlo. Claro que Aníbal Ibarra no es el encargado de Modernización, sino el ex jefe de Gobierno porteño.Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide fue "mimada" por la Legislatura y el oficialismo. La semana pasada recibió el título honorífico de ciudadana ilustre de la Ciudad, en un acto al que hasta fue la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; dos jueces de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz (ambos votaron a favor del 2x1 en el polémico fallo a favor de un condenado por delitos de Lesa Humanidad); el secretario nacional de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y hasta el ex jefe del Ejército durante la gestión menemista, Martín Balza. La distinción le fue entregada por la vicepresidente primera de la Legislatura, Carmen Polledo, una de las impulsoras del proyecto.Mientras sigue la campaña para juntar un millón de firmas y empujar en el Congreso la baja de los precios, Sergio Massa también parece discutir el polémico aumento de sueldos de los legisladores. De recorrida por Florencio Varela pidió impulsar su plan: "Esa es la pelea que hoy tenemos que dar, más aún cuando estamos muy cerca de alcanzar el millón de firmas, convencidos de que vamos a obligar al Congreso no a discutir sobre el aumento a los diputados, sino sobre la rebaja de impuestos para jubilados, trabajadores, para familias de clase media y de clase baja, entendiendo que cada familia argentina, cuando pongamos en marcha estas medidas, recuperan entre $ 1000 y 1200 de consumo, y los jubilados recuperan $ 460 por mes".