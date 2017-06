Con "Guardianes de la Galaxia", Marvel ingresa por fin a los parques de Disney

Con la apertura al público de la nueva atracción "Guardians of the Galaxy - Mission: Breakout!" en el California Adventure de Anaheim, a un costó de alrededor de u$s 100 millones, los personajes de Marvel debutan finalmente en un parque norteamericano de Disney.

Es que debido a un contrato firmado con anterioridad a que Disney adquiriera la marca creada por Stan Lee en 2009 en u$s 4000 millones, Universal Studios todavía controla los derechos de estos personajes en la Costa Este de Estados Unidos y cuenta por ejemplo con la "Marvel Super Hero Island" de Orlando. Pero este acuerdo no va a durar mucho tiempo teniendo en cuenta la inversión.

Mientras tanto, la atracción, que fue construida en lugar de la "Twilight Zone Tower of Terror", da una pista sobre lo que vendrá en los parques.

Según Variety, Bob Chapek, presidente de Walt Disney Parks and Resorts, afirmó durante la inauguración del nuevo juego que este era sólo el primer paso de lo que en algún momento será una serie de atracciones basadas en franquicias de Marvel.

"Este es un momento muy importante, pero es sólo el inicio de lo que se convertirá en una presencia sustanciosa de superhéroes en Disney. Y con la fuerte sociedad con Walt Disney Imagineering, estamos muy emocionados de lo que está por venir. Estos directores y escritores son expertos a la hora de trabajar en propiedades cinematográficas. Cuando ellos trabajan en una marca dentro de un medio como este, crean la manifestación física de algo que sólo veríamos en una película".

En tanto Joe Rohde, ejecutivo creativo de Walt Disney Imagineering, destacó la dinámica y el humor de la nueva diversión.

"Las historias de superhéroes pueden terminar siendo muy serias, con tanta acción y conflicto, pero la atracción es irreverentemente alegre".

La misión consiste en ayudar al mapache Rocket a salvar a los Guardianes de la Galaxia atrapados por El Coleccionista en su poderosa Fortaleza, un edificio de 56 metros. Y la emoción llega a su pico máximo cuando los visitantes se sientan en un ascensor "que pierde el control subiendo y bajando intempestivamente, con la música a todo volumen, las puertas abriéndose y cerrándose, y todo se vuelve caótico, hasta que Rocket es capaz de reconectar el sistema", agregó el creativo.

El proyecto se complementa con "Verano de Héroes", que hasta septiembre ofrece superhéroes como Spider-Man, Capitán America, y Black Widow.

En tanto, la película "Guardianes de la Galaxia Vol. 2", estrenada el 5 de mayo, ya recaudó u$s 736 millones en la taquilla global.